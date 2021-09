Jednotka koryčanských dobrovolníků původně vyrážela k obvyklému problému – úniku plynu – v rodinném domě v Masarykově ulici. Na cestě byli také profesionálové z Mořkova, aby pomohli. Běžný zásah se však proměnil v tragédii.

Pouhé dvě minuty poté, co hasiči z Koryčan dorazili na místo, zasáhl je výbuch plynu. Na místě zůstali dva mrtví a dva zranění hasiči, z toho jeden těžce.

Mladší z hasičů, kteří při explozi zahynuli, zanechal po sobě malé dítě a těhotnou ženu.

Druhý den po explozi se tak Koryčany zahalily do smutku. Na místě události pracovali od brzkého rána zaměstnanci technických služeb, kteří čistili komunikaci a odklízeli zbytky sutě, a pracovníci plynárenské společnosti. V bezprostředním okolí rozmetaného domu dohlížel na práce i koryčanský místostarosta Lubomír Daníček.

„Nezlobte se. Měl jsem k nim velmi blízko, nebudu vám nic říkat,“ reagoval na dotazy novinářů.

"S Koryčanama to zamávalo"

Naproti zdecimovaného domu, vzniklo ráno po tragédii malé pietní místo, kam lidé začali nosit květiny a zapalovat svíčky.

Všichni se shodli na tom, že hasiči, kteří ve středu zahynuli, byli správní chlapi se srdcem na pravém místě.

„Je to strašné. Zamávalo to s námi,“ uvedla jedna z místních žen, bývalá kolegyně staršího z dvojice tragicky zemřelých hasičů. Uvést své jméno však z pochopitelných důvodů nechtěla.

Zprvu to nevypadalo na nějaké drama

To neudělal ani dobrovolný hasič z koryčanské jednotky, který na středeční den jen tak nezapomene. Do výjezdu k úniku plynu v Masarykově ulici se nedostal.

„Je to pro nás těžké. Pro celou jednotku a pro všechny kolegy je to hodně těžká zpráva. Kdybych byl ve výjezdu, nedokážu říct, co by se stalo,“ řekl.

„Chci vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým, ale i lítost rodinám dvou zraněných hasičů, kteří jsou nyní v nemocnici. Tento den se zapíše černě do dějin Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), protože jsme ztratili dva kamarády, hasiče,“ projevil na místě zásahu hlubokou soustrast generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček, který se na záchranných pracích sám podílel.

Stejně jako ostatní zachránci, i on prohledával sutiny domu, kde zůstal uvězněný koryčanský hasič.

Co se týká samotného zásahu, tak ten podle jeho vyjádření zprvu nevypadal nijak dramaticky. Hasiči byli vysláni k úniku plynu v rodinném domě.

„Dvě minuty po příjezdu první jednotky ve 12 hodin a 44 minut nastal výbuch. Na místo byly povolány další jednotky. Na místě zasahovalo celkem 80 hasičů,“ přiblížil Vladimír Vlček.

Porušené potrubí při opravě

Příčiny a okolnosti tragické události vyšetřovali i během čtvrtku policejní kriminalisté a vyšetřovatelé hasičů.

Podle mluvčí kroměřížské policie Simony Kyšnerové došlo k tragédii pravděpodobně tak, že se majitel domu pokoušel opravit plynové potrubí, přičemž jej porušil, což vedlo k následnému výbuchu.

„Zachoval se však, jak měl. Snažil se místo zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku plynu. Vše nahlásil plynařům i hasičům,“ uvedla mluvčí policie s tím, že kriminalisté prozatím skutek kvalifikovali jako obecné ohrožení z nedbalosti.

„Nicméně je možné, že se v průběhu vyšetřování právní kvalifikace ještě změní,“ doplnila Kyšnerová.