Výbuch domu v Koryčanech prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Před samotnou explozí prováděli majitelé v domě rekonstrukci, při níž bylo poškozeno plynové potrubí, což vedlo k následnému výbuchu. Exploze si vyžádala životy dvou dobrovolných hasičů, kteří kvůli úniku plynu do domu přijeli. Zranění utrpěli také dva jejich kolegové a další dva lidé.

„S paní starostkou jsme se dohodly, že tři pokladničky zůstanou do středy. Ve čtvrtek je spočítáme, abychom to mohli přičíst k výnosu na sbírkovém kontě. Nadále v Koryčanech zůstane pouze pokladnička na podatelně Městského úřadu,“ dodává Valachová.

„Konto je schváleno Zlínským krajem a je vyhlášené až do konce příštího roku. Dále je také možné přispět v hotovosti do pokladny Charity Kroměříž ve Ztracené ulici. K dispozici jsou ještě stále tři pokladny přímo v Koryčanech – v prodejně potravin Enapo a lékárně na Masarykově ulici a také na podatelně Městského úřadu,“ přibližuje Valachová.

Sbírkové konto kroměřížské Charity by mělo fungovat až do konce roku 2022.

První peníze ze sbírkového účtu by tak k zasaženým osobám mohly doputovat ještě tento týden.

O rozdělení vybraných peněz by se mělo rozhodnout už tento týden.

Vybraná částka bude ještě vyšší, neboť do ní nejsou započteny peníze, které lidé darovali v hotovosti do jedné ze zapečetěných pokladniček.

Charita Kroměříž vyhlásila veřejnou sbírku jen pár dní po výbuchu. Za necelý měsíc do této sbírky lidé darovali přes jeden milion korun.

Přes jeden milion korun doposud lidé darovali ve sbírce na pomoc osobám zasaženým výbuchem rodinného domu v Koryčanech, ke kterému došlo 15. září. Sbírku vyhlásila kroměřížská Charita ve spolupráci s městem Koryčany. O rozdělení finančních darů by měla rozhodnout komise už tento čtvrtek.

