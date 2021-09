„Lidé zjistili, že je to tu prostorné a pěkné. Obraz nad oltářem maloval restaurátor pan Káňa z Návojné, začal měsíc před svěcením kostela. Je to jeho největší obraz, jaký kdy maloval, musel ho tvořit ve stodole, protože se jinam nevešel,“ vzpomíná kostelnice.

„Je tu jedna farnost Horní Lhota, ale spadají do ní tři obce, obě Lhoty i Sehradice. Všichni jezdili do kostela v Horní Lhotě. V neděli si neměli kde sednout, doprava byla složitá. Nakonec se rozhodlo, že se postaví kostel tady. Téměř každou neděli tu máme plno. Minulý týden tu byla svatba a bylo tu dvě stě padesát lidí,“ vypočítává její syn Dominik, který se na stavbě významně podílel jako dobrovolník.

„Někteří lidé ze začátku protestovali, prý na co kostel, a proč ho máme stavit u cesty, že kostel má být na kopci. Ale nakonec i ti, kdo byli proti, přispěli na jeho stavbu. Místní sem chodí, nechávají si tu křtít děti, mají tu svatby, dělají se tu pohřby,“ popisuje kostelnice Jiřina Masařová.

Myšlenku na vybudování vlastního kostela v malé vísce nedaleko lázeňských Luhačovic obnovil a propagoval nynější starosta Jaroslav Masař spolu se svým otcem. Bylo to dávno před rokem 2008, kdy začala samotná stavba.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.