Zlínský kraj - Devět významných církevních památek Zlínského kraje bude po čtyři měsíce zpřístupněno veřejnosti, a to v pravidelném návštěvnickém režimu a s průvodcem.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Letos tak poprvé v kraji odstartuje projekt Otevřené brány, který má zlepšit informovanost obyvatel a návštěvníků o kulturní a duchovní historii regionu.

Jedná se o společnou aktivitu Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností a měst a obcí v regionu.

Zájemci si mohou díky ní rozšířit znalosti o velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, kostelech svatého Mořice a svatého Jana Křtitele v Kroměříži, kostele svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti, poutním chrámu Narození Panny Marie ve Zlíně–Štípě, kostelech Nanebevzetí Panny Marie v Holešově i ve Vsetíně a kostele svatého Jiljí v Chropyni na Kroměřížsku.

„Památky budou otevřeny od 1. května do 30. září. Lidé si je budou moci prohlédnout podobně jako třeba hrady a zámky. S tím rozdílem, že prohlídka duchovních míst je zdarma,“ přiblížil krajský radní pro kulturu Jindřich Ondruš.

Návštěvní doba ve všech bude obdobná, a to od úterý do soboty od 9 do 17 hodin s polední pauzou a v neděli od 13 do 17 hodin. „K tomuto účelu bylo vyškoleno bezmála čtyřicet průvodců, kteří budou poskytovat návštěvníkům informace. Příležitost dostaly hůře zaměstnatelné skupiny lidí jako maminky na rodičovské, studenti nebo důchodci,“ dodal radní.

Například o zlínském barokním kostele Narození Panny Marie prozradí, že jej začal počátkem 17. století stavět Albrecht z Valdštejna nebo že byl 127 let bez střechy. „Součástí prohlídky bude i návštěva boční kaple, v níž je boží hrob. Tyto prostory dosud mnoho lidí nenavštívilo,“ poznamenal štípský farář František Sedláček.

Stejně tak potom zahradu kolem vsetínského kostela Nanebevzetí Panny Marie, z níž bude nyní možnost prohlédnout si památku zvenčí zblízka.

„Vsetínský kostel vznikl zvláštním způsobem. V 18. století, kdy vyhořel starý dřevěný kostel i s farou, nabídl baron Illesházy pro zbudování nového zámek. Tato památka nemá na Moravě obdoby,“ míní tamní děkan Jiří Rek.

V sousedním Olomouckém kraji otevřou vybrané památky letos už poněkolikáté. Nápad tam měl dobrý ohlas. „V tak širokém měřítku, jak to nyní plánuje Zlínský kraj, však projekt v Olomouci nefungoval. Chci zdůraznit, že není určen nejen pro věřící, ale i pro ostatní lidi. Je důležité znát kořeny naší kultury,“ míní olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Náklady na projekt dosáhnout zhruba 1,1 milionu korun. Podílí se na nich Zlínský kraj a partnerská města a obce.