„Naše švadleny šijí opravdu kvalitně. Kostýmy jsou věrné kopie, které nosily některé dámy, jako je třeba Calma Veselá, podle které je také pojmenován celý spolek, nebo dcera Bedřicha Smetany. Není to žádná hraná historie, ale poctivě věrná replika,“ popisuje František Petrák kostýmy, které mají členové spolku na sobě.

Všechny se šijí podle historických fotografií. Jednoduchá není ani péče o ně. „Ta je však v rukou žen,“ svěřuje se mužský člen okrašlovacího sdružení.

Vyhlášená akce

V rámci festivalu Janáček a Luhačovice se v pondělí uskutečnila komentovaná prohlídka S Calmou za Janáčkem, kde právě členové spolku doprovázely v kostýmech účastníky procházky.

„Velké akce máme ročně asi čtyři. K tomu se ale přidává dalších deset až dvacet menších. Na některé už lidé dokonce přijíždí z větší dálky. Takovou akcí je například Kloboukový den,“ vysvětluje František Petrák.

Členové spolku jsou rádi, když se k nim připojuje více lidí, i přesto, že nemají tak věrné repliky kostýmů.

„Není to dobře, ale samozřejmě to vůbec nevadí. Jsme rádi, že se k nám přidávají různí lidé, působí to mnohem zajímavěji, když je nás větší počet. Kostýmy se doladí a dořeší na místě,“ říká František Petrák.

Celý spolek vznikl díky zájmu jeho manželky o historii módy.

„Žena pracovala v muzeu a my jsme tam dělali fotokoutek. Teď už je to běžné, ale před dvaceti lety nebylo. Ušili jsme velice jednoduché šaty a fotili jsme v nich lidi,“ říká František Petrák. Jejich šatník se postupně začal rozšiřovat stejně jako množství a velikost pořádaných akcí.