Dodal, že aktuálně koupaliště v Holešově navštěvuje okolo 500 až 600 lidí denně.

„Lidé jsou spokojení. A my také, návštěvnost je slušná,“ doplnil Liška.

Loňské ceny ponechávají také dvě zlínská koupaliště – Panorama a Zelené, novinkou je však možnost platit kartou, po které návštěvníci léta volali.

Vstupné nezvýšili ani v Kroměříži.

„Město se zdražování vstupného brání, takže letos zůstanou ceny stejné jako v loňském roce. A nebudeme je měnit ani v průběhu sezony,“ vysvětlil vedoucí kroměřížského koupaliště Bajda Libor Lutonský.

Od loňského října probíhaly stavební práce na koupališti v Otrokovicích, kde si letos návštěvníci mohou užít celou řadu novinek - dětský bazén s vodními atrakcemi i dvojitou skluzavku do velkého bazénu. Upravena je i původní Karfíkova skluzavka, která v jezírku z kamínků je vzpomínkou na vznik koupaliště.

Vstupné na otrokovické koupaliště se však zvýšilo.

„Cenu jsme však navýšili jen lehce, v řádech jednotek korun,“ uvedla mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.

Dospělí návštěvníci tak za celodenní základní vstupné zaplatí 80 korun a děti do 15 let 30 korun. Pro děti do pěti let včetně zůstává vstup zdarma. Bezplatně je navíc v areálu k využití beachvolejbalové i streetballové hřiště, stůl pro ping-pong a pro nejmenší děti pak herní souprava se skluzavkou, houpačkami a pískovištěm.

Nová vylepšení čekají také na návštěvníky koupaliště v Hulíně.

„Zeleň byla doplněna dalšími mladými stromky, které budou v blízké budoucnosti tvořit stín u malého bazénu. Mezi antukovým hřištěm a minigolfem je nově vysazený živý plot, který časem nahradí původní a již poničené oplocení,“ popsal mluvčí hulínské radnice Zdeněk Dvořák s tím, že došlo také k úpravě ceníku, do kterého bylo nutné promítnout nárůst cen vstupních energií, vody i bazénové chemie, která je aktuálně dražší o zhruba třicet procent.

KOUPALIŠTĚ ZLÍNSKO

Koupaliště Panorama a Zelené Zlín

Vstupné dospělí: 100 Kč

Vstupné děti 6-15 let: 60 Kč

Vstupné děti 1-5 let: 40 Kč

Koupaliště Otrokovice

Vstupné dospělí: 80 Kč

Vstupné děti 6-15 let: 30 Kč

Vstupné děti 1-5 let: zdarma

Půllitr piva: 35 Kč

Půllitr Kofoly: 30 Kč

Hranolky: 35 Kč

Párek v rohlíku: 25 Kč

Koupaliště Duha Pozlovice

Vstupné dospělí: 130 Kč

Vstupné děti 4-15 let: 90 Kč

Vstupné děti do 3 let : zdarma

Městské koupaliště Slavičín

Vstupné dospělí: 80 Kč

Vstupné děti 4-15 let: 50 Kč

Vstupné děti do 3 let: zdarma

KOUPALIŠTĚ KROMĚŘÍŽSKO

Koupaliště Bajda Kroměříž

Vstupné dospělí: 50 Kč

Vstupné děti 7-15 let: 25 Kč

Vstupné děti do 6 let: zdarma

Půllitr piva – 35 Kč

Půllitr limonády (různé druhy) 35 Kč

Hranolky - 45 Kč

Párek v rohlíku – 40 Kč

Zámecké koupaliště Holešov

Vstupné dospělí: 60 Kč

Vstupné děti 7-15 let: 40 Kč

Vstupné děti do 6 let: zdarma

Půllitr piva – jedenáctka: 45 Kč

Půllitr limonády: 29 Kč

Hranolky 200g/300g: 40/55 Kč

Párek v rohlíku = 35 Kč

Koupaliště Hulín

Vstupné dospělí: 100 Kč

Vstupné děti 6-15 let: 50 Kč

Vstupné děti do 6 let: zdarma

Koupaliště Chropyně

Vstupné dospělí: 140 Kč

Vstupné děti 6-15 let: 110 Kč

Vstupné děti do 6 let: zdarma

Koupaliště Koryčany