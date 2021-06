V areálu je k dispozici plavecký bazén, dětský bazén s brouzdalištěm a skluzavkami, beachvolejbalové hřiště, trampolína a jiné vybavení pro sportovní vyžití i zábavu.

„Koupaliště je teď po napuštění ve zkušebním provozu a až do pátku bude vstup zdarma. Návštěvníci si tak mohou přijít vyzkoušet, jak je voda v bazénech osvěžující,“ pousmál se místostarosta Karel Ptáček.

Během pobytu se mohou lidé kromě plavání věnovat i aktivnímu odpočinku při plážovém volejbale, badmintonu, ruských kuželkách nebo ping-pongu. A ke správnému letnímu relaxu u vody jim nebude chybět ani občerstvení v bufetu s venkovním posezením.

Vstupné pro dospělého na celý den činí 50 korun, děti do 3 let mají vstup zdarma, děti do 15 let a senioři zaplatí 25 korun. Po 15. hodině je vstup levnější.

Z pohledu protiepidemických opatření bude zapotřebí, aby se návštěvníci prokázali platným antigenním testem, případně potvrzením o očkování či prodělání nemoci covid-19. Další pravidla jsou k dispozici zde.