Ještě poslední červnovou neděli v areálu normálně fungovali, všichni si užívali možností areálu – fotbalových sportovních hřišť, wellnesu a šlapacích kol. „První červencové pondělí ve dvě ráno přišla noční můra. Po bouřce se místní potok vylil a v celém areálu jsme měli 30 centimetrů vody, také spodní voda vše znehodnotila,“ popsal Kučera.

Provozní manažer areálu a koupaliště v Sazovicích Petr Kučera. | Video: Břenek Martin

I díky pomoci hasičských sborů se rychle dařilo areál dostávat do běžného provozu. Jako první bylo zprovozněné fotbalové a hokejbalové hřiště s atletickým oválem. „Horší to bylo s bazénem, který jsme museli kompletně vypustit, tedy nějakých čtyři sta kubíků, ručně vyčistit všechny kanálky, technickou část, filtry, stejně jako servrovnu. Vše jsme stihli do pátku a v sobotu už napouštěli vodu. Od úterý jsme opět v plném provozu. A protože počasí nám přeje, máme už nyní stejnou teplotu vody – 25 stupňů Celsia, jako před záplavou,“ pousmál se provozní manažer areálu a místní restaurace, která už týden nabízí nápoje a pokrmy.

„Ceny vstupného na koupaliště se i přes velkou škodu v areálu nemění! Tedy sto korun na celý den, děti a senioři polovic, přičemž koupaliště je otevřeno od deseti do devatenácti hodin, o víkendu startujeme již od devíti,“ upřesnil Petr Kučera. „Jediné, co je mimo provoz, jsou tenisové kurty, kde v příštích týdnech budeme muset ještě uklidit z hřiště nánosy bahna a navézt novou antuku,“ dodal.