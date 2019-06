Venkovní teploty v těchto dnech stoupají k ryze letním hodnotám, a tak valašskokloboucké městské koupaliště otevře své brány.

Městské koupaliště ve Valašských Kloboukách | Foto: Deník/ archiv

Lidé sem mohou za osvěžením i odpočinkem přicházet už od úterka 11. června, a to v době od 10 do 19 hodin. Do konce tohoto týdne bude areál ve zkušebním režimu, od víkendu však už najede na plný provoz.