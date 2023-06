Léto tento týden přišlo v plné parádě a od pondělí atakují teploty tropické hodnoty. Ideální čas, zajít po práci či po škole za osvěžením.

Ve třech Zlínských koupalištích, které spadají pod městské lázně, se od začátku týdne postupně plní areály.

„Během pondělí navštívilo koupaliště Panorama a Zelené 263 plavců a čísla stoupala spolu se zvyšujícími se teplotami,“ říká zástupce ředitele provozovatele Steza Zlín Iva Rokosová.

Návštěvnost roste

V úterý to už bylo téměř 900 návštěvníků a ve středu 700 plavců.

„Doufáme, že návštěvnost ještě poroste a Zlíňané se k nám přijdou v parních dnech osvěžit,“ dodává Rokosová.

Nejen pro obyvatele největšího sídliště je otevřeno koupaliště Panorama na Jižních Svazích. Ve čtvrtek tam teplota 25 metrového plaveckého bazénu dosahovala krásných 24,8 stupňů, relaxační bazén s tobogánem měl téměř 28 a dětský bazén dokonce 29,5 stupňů.

„Dnes k nám už zavítalo 330 návštěvníků,“ hlásila spokojeně pokladní.

Ti, co se necachtali ve vodě, stály řadu na občerstvení. Čepovaný půllitr piva přijde na 39 korun, točená limonáda na třicet. Hranolky s kečupem stojí 44 korun a párek v rohlíku 33 korun.

Koupaliště Zelené, které spadá také pod společnost Steza disponuje plaveckým bazénem dlouhým 25 metrů, 20 metrovým relaxačním bazénem, tobogánem, skluzavkou Duo, whirlpool, bazének pro nejmenší, ledvina - bazén atrakcí. Obě koupaliště jsou otevřena od 13 do 19 hodin v pracovní dny a od 10 do 19 hodin o víkendu. Od prázdnin se otevírací doba posune od 9 do 19 hodin.

Celodenní vstupné je shodné pro dospělé 110 korun, pro děti ve věku 6 – 15 let a seniory nad 65 let 80 korun a děti do 5 let 50 korun. Od července se cena celodenního vstupu navýší na 130 korun pro dospělé, 90 korun pro děti do 15 let a seniory nad 65 let a 60 korun pro děti do 5 let.

V areálu městských lázní mohou plavci krom vnitřních bazénů využít i ten venkovní o velikosti 25 metrů, který je otevřen pro ranní plavce přes týden už od 6 hodin, o víkendu od 9 hodin do 19 hodin.

Po golfu do bazénu

Osvěžit se po golfu nebo po návštěvě zoo, to můžete v nedalekých lázních Kostelec. Díky tomu, že jsou zde bazény vyhřívané, plavecký bazén láká k využití už od 1. května. Venkovní areál je prostorný a nabízí úchvatný výhled do krajiny. Návštěvníci si mohou zaplavat v 25 metrovém bazéně a pro děti je k dispozici bazén s hloubkou 20 až 75 centimetrů.

Provozní doba koupaliště je denně 9 do 19 hodin, v měsících červenec a srpen 9 do 20 hodin. Za koupačku si zde ale připlatíte, celodenní vstup pro dospělého stojí 270 korun, děti od 6 do 15 let zaplatí 150 korun a děti do 6 let 100 korun.

Od čtvrtka se otevřou také brány koupaliště ve Zlíně v Loukách. Pro plavce je k dispozici bazén dlouhý 35 metrů, děti se vydovádí v brouzdališti. Otevřeno bude každý den od 9 do 19 hodin.