Zlín /FOTOGALERIE/ - Vyhřívat se na dece u bazénu, zchladit se ve vodě a pak zpátky na deku. To vše je od středy 9. června ve Zlíně možné. Veřejnosti se totiž otevřelo oblíbené venkovní koupaliště Zelené.

Nahrálo tomu zejména slunečné počasí a tropické teploty. Ty by se podle meteorologů měly ve Zlínském kraji držet až do pátku, kdy by měl padnout teplotní rekord 34 stupňů. Ten zde byl naposled naměřený před deseti lety. „V sobotu odpoledne můžeme čekat dešťové přeháňky a bouřky s teplotami do 30. V neděli už jen kolem 22 až 24 stupňů,“ řekla meteoroložka Dagmar Honsová. Lidé by si proto měli užít tropická vedra, dokud to jde. Venkovní bazén Zelené je pro letní radovánky jako stvořený. Pro milovníky koupání a vodních atrakcí, které si užívají především děti, je otevřený denně od 9 do 19 hodin.

Veronika Vágnerová