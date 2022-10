Rukodělné dílny doplňují prezentace dalších profesí, které jsou v současnosti mimořádně důležité, například IT oborů.

Děti si vyzkouší například práci s keramikou, barvířství, práci se dřevem, včelařství, základy mechanické konstrukce, šití a vyšívání, programování robotů, košíkářství, modelářství, kovářství, práci muzikantů a další profese.

„Dnešní děti vyrůstají v digitální době, umí zacházet s mobilem a tabletem, intuitivně ovládají aplikace, ale když vezmou kladivo do ruky, nedokážou ani pořádně zatlouct hřebík. Tvrdí to nejen učitelé a učitelky, ale také rodiče. Děti si svou budoucí kariéru ani nespojují s manuální prací a řemeslnou zručností. Svědčí o tom snižující se množství absolventů odborných učilišť. Jsem ráda, že i letos se do akce zapojí místní střední školy, které hravou formou představí své obory. Je velmi důležité postupně nové generace přesvědčit, že i řemeslo má své kouzlo a je zajímavé. A jsem přesvědčena, že k tomu děti musíme vést už od útlého věku,“ říká Věra Stojar, organizátorka Dětského festivalu řemesel a profesí budoucnosti.

FOTO: Do Zlína přijel nablýskaný bavorák. Jinde v Česku ho neuvidíte

Malí návštěvníci se seznámí i s obory, které jsou pro budoucí uplatnění také velmi důležité – programováním robotů. Nechybí ani profese muzikanta. Cílem je ukázat dětem pestrou nabídkou profesí, kterým se mohou v budoucnu věnovat. „To je smysl akce, která bude ve Zlíně potřetí a troufám si říct, že tento formát nemá zatím v Česku obdoby,“ dodává Stojar.

Kutilství hrálo v Československu před rokem 1989 významnou roli. Spousta dnes běžných výrobků byla pro většinu lidí nedostupná a touha po nich vedla k tomu, že si je kutilové amatérsky vyráběli.

Zejména v 70. a 80. létech 20. století platilo okřídlené rčení o zlatých českých ručičkách. Toto je však dnes téměř minulostí. Doba je jiná a je nutné začít s popularizací řemeslné práce už u těch nejmenších dětí. A především - představí je poutavou a zábavnou formou.