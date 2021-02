A měl šťastný konec. Dívky si totiž později všimly, že se kolem Xeny u obchodu po chvíli „motali“ nějací kluci, kteří prý mohli mít kolem jedenácti let.

„Popsaly, že ti kluci nejdříve dělali, že telefonují a pak Xenu odvázali a šli s ní pryč. Měli s sebou morče a králíka a nezacházeli s nimi zrovna hezky,“ doplnil Jiří Hrabina s tím, že dívkám to bylo podezřelé a sledovaly kluky až na sídliště Jižní Svahy.

Měly prý slyšet, jak se kluci baví o tom, že až je to přestane bavit, Xenu dají do útulku a její obojek hodí do kanálu. Na to děvčata reagovala tak, že klukům psa odebraly.

"Později mi volaly, že mají psa u sebe, viděly mou výzvu s telefonním číslem na facebooku,“ usmál se nakonec Jiří Hrabina.

Shledání s miláčkem rodiny Xenou bylo pode něj moc hezké. Děvčata si však prý vysloužila doma pokárání, že o sobě při zápalu pátrání po Xeně, nedaly rodičům vědět.

Vysloužila si tak týden "zaracha“,“ prozradil Jiří Hrabina, který současně všímavým dívkám ještě jednou děkuje.

„Měl jsem obavy, jestli ji ještě uvidím. Donesly se mi zprávy, že jsou psi kradeni, třeba ze zahrad na nelegální psí zápasy, třeba jen jako „tréninková pomůcka“.

To se ale údajně děje spíš v pohraničí. Prý jsou psi i odváženi za hranice. Velmi jsem se proto o naši fenku Xenu bál,“ dokončil příběh se šťastným koncem Jiří Hrabina.

Xena, která má 3,5 roku, byla prý zachráněna z otřesných podmínek ze slovenské osady, už tak podle něj nikdy nezůstane bez dohledu.

Na šťastné shledání se svým ztraceným psem stále čeká například i Dominika Bittner z Ostravy. Její milovaný pes americký stafford Baller utekl ze zahrady u jejich domu na konci ledna.

„Prosím, pokud jste někdo Baliho našli, nebo víte o někom, komu se teď nedávno ve vašem sousedství na zahradě objevil novy zrzek, který má zhruba rok a půl roku, černý čumák a neodmyslitelně skvělou a přátelskou povahu, dejte mi, prosím, vědět,“ prosí majitelka psa na svém facebookovém profilu. Nabídla za nalezení psa odměnu deset tisíc korun. Náhradu za výdaje s uschováním Ballera i za to, co pes v azylu snědl. Pro případného nálezce, který by si jejího psa chtěl nechat nabídla, že mu koupí jiného psa.

Její pátrání je však zatím bezvýsledné. Proto zoufalá majitelka zvýšila odměnu za nalezení jejího psa Ballera 50 tisíc korun.

Ve Zlínském kraji policie neeviduje krádeže psů ani skutečnost, že by někde v kraji probíhaly nelegální psí zápasy. Informaci Deníku potvrdila mluvčí krajské policie Lenka Javorková.

Co se týká krajského města, strážníci podle vyjádření zástupce ředitele Mp Zlín Pavla Janíka spíše řeší odchyt zaběhnutých zvířat, které většinou končí ve Zlínském útulku na Vršavě.

„Ročně provádíme zhruba 300 odchytů,“ upřesnil Pavel Janík.