Zlínský kraj - Vedení Zlínského kraje chce více zapojit důchodce do veřejného života. Uvažuje proto o zřízení krajského parlamentu pro seniory, který by byl obdobou úspěšně fungujícího krajského parlamentu dětí a mládeže. Oslovené seniory myšlenka nadchla, jednání v sídle kraje se rádi zúčastní.

Ilustarční foto | Foto: Archiv Deníku.

„U důchodců se pořád bavíme jen o poskytování sociálních služeb. Chceme podpořit i jejich snahu scházet se, dávat impulzy, předkládat názory. Určitě jim budeme naslouchat,“ slíbil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Parlament pro seniory by mohl podle něj fungovat už v příštím roce. V budově Baťova mrakodrapu už od roku 2003 jednají členové Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje.

„Scházíme se přibližně jedenkrát za měsíc a půl. Je nás třicet členů z celého kraje. Naše témata řešíme se skutečnými zastupiteli. Připravujeme také akce pro mládež,“ představil činnost seskupení jeho předseda Jakub Omelka.

Zlínští důchodci by na podobná jednání, určená speciálně pro ně, rádi přišli. „Rozhodně bych to přivítala. Potěšilo by mě to,“ sdělila Růžena Machovská ze Zlína.

Martin Lavay

Kompletní články najdete v tištěném vydání Zlínského deníku.