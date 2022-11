Výše dotace bude činit maximálně 70 procent uznatelných nákladů. Kraj na tříletý program vyčlenil zatím 3 miliony korun. Podmínkou pro žadatele je udržitelnost praxe po dobu 15 let v systému zdravotního pojištění a podílení se na lékařské pohotovostní službě v kraji.

Panika na slušovické diskotéce. Nemohli jsme dýchat, lidé omdlévali

O podporu určenou na vybavení ambulancí mohou zájemci žádat od 21. listopadu do konce srpna 2026, nebo do vyčerpání finanční částky Programu.

„Věková struktura lékařů v primární péči je v kraji alarmující, šestašedesát procent praktických lékařů je starších padesáti let, v řadě míst je to výrazně více nad touto hranicí. Ukončení praxí bez náhrady je pro pacienty i dotčený region obrovský problém a nejistota. Pacienti jsou totiž nuceni obvolávat desítky lékařů, aby je vzali do péče, problém tím vzniká i zaměstnavatelům,“ vysvětlila Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví.