Celkovými příjmy rozpočtu jsou 14 miliard 930 milionů 112 tisíc korun. Celkové výdaje činí 15 miliard 566 milionů 112 tisíc korun.

„I když jsme schválili rozpočet, který má 636 milionů deficit, jsem přesvědčen, že to dobře zvládneme. Jsme na tuto situaci připraveni a počítáme s tím, že jde pouze o schodek na přechodnou dobu. Při tvorbě rozpočtu jsme vycházeli z aktuálních odhadů Ministerstva financi týkajících se výpadků příjmů pro kraje. Z praxe však víme, že tyto avizované výpadky bývají ve skutečnosti často výrazně nižší. Vláda neřekla, že nám další peníze nedá. O tom s ní budeme ještě intenzivně jednat a budeme se ji snažit přesvědčit, aby k nám do kraje poslala co nejvíce peněz. Věřím, že budeme úspěšní a budeme tak moci v průběhu roku tyto peníze do rozpočtu zapojovat a schodek postupně snižovat,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Vzhledem k obtížné předvídatelnosti celkových dopadů je rozpočet navržen konzervativně tak, abychom pokryli nejdůležitější provozní potřeby jak krajského úřadu, tak krajských organizací. Současně díky zasmluvněnému úvěru je zajištěn zdroj finančních prostředků pro evropské projekty. Další požadavky na rozpočet budou realizovány i v průběhu roku 2021, podle urgentnosti a finančních možností kraje,“ řekl David Vychytil, náměstek hejtmana, zodpovědný za oblast financí, majetku a rozvoje podnikání.