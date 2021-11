V případě spolkových akcí, oslav, večírků či plesů činí maximální přípustný počet účastníků akce 100 osob. U návštěv kulturních představení či sportovních utkání bude možná přítomnost nanejvýš 1000 diváků, a to výhradně sedících.

Stane se tak přesto, že Rada Zlínského kraje a Krizový štáb Zlínského kraje v souladu se zákonem o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 vyzvaly v minulých dnech krajskou hygienickou stanici, aby vydala protiepidemické opatření o omezení konání hromadných akcí ve Zlínském kraji, s maximálním přípustným počtem 100 osob, a to ve všech případech bez výjimek, tedy včetně kulturních představení a sportovních utkání se sedícími diváky.

Krajská hygiena však takovéto opatření doposud nevydala, s odvoláním na aktuální opatření vlády.

Pořadatel zimních Masters of Rock: Je to jako ruská ruleta!

„Vláda své opatření na omezení hromadných akcí nastavila jemněji, než jsme si představovali. Proto se hned v pondělí on-line sejdeme se starosty všech obcí s rozšířenou působností, v úterý pak zasedne krajská epidemiologická komise. Uvidíme, zda budeme trvat na svém původním požadavku směřovaném na krajskou hygienu,“ informoval hejtman Radim Holiš.

Jarmark zrušen

Odvoláno bylo konání zlínského adventního jarmarku na náměstí Míru. Přesunuté tržiště na parkovišti u bývalého RYA zatím funguje v běžném režimu.

„Aktuální situace nás mrzí, na přípravách jarmarku jsme stále pracovali s tím, že je v sobotu spustíme bez kulturního programu. Zdraví je ovšem přednější. Vzhledem k současné situaci mě ještě více těší, že se letos podařilo vyzdobit i parky a obohatit tak celkovou výzdobu města, která podpoří vánoční náladu,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Nová opatření v kraji: Kulturní akce se odkládají nebo ruší

Ruské kolo ve Zlíně, 19. prosince 2020Zdroj: DENÍK/Jakub OmelkaVánoční kolo se rozjede dnes, v pátek 26. listopadu, a mělo by být denně v provozu. V souladu s nařízením vlády je jeho provoz možný, vztahují se na ně podmínky pro ski areály a lanovky. Kolo na rozdíl od stánků může zůstat v provozu.

Vstup na ně je, stejně jako v případě ski areálů a lanovek, pod které tato atrakce ze zákona spadá, omezen na návštěvníky očkované nebo po prodělaném covidu.

Výjimku mají děti do 12 let, které nemusí předkládat žádné potvrzení, od 12 do 18 let se také mohou prokázat PCR testem. Vánoční kolo má být v provozu denně od 11 do 20 hodin do 23. prosince, jeho provozovatel zde zajišťuje veškeré potřebné podmínky včetně pravidelné dezinfekce kabinek.