„Lidé by si měli pohlídat datum 1. září 2022. Do té doby by měli kotel na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy vyměnit nebo alespoň zažádat o dotaci. Ministerstvo životního prostředí přislíbilo, že pokud si domácnost podá žádost o kotlíkovou dotaci, tak nebude ze strany kontrolních orgánů sankcionována,“ vyzývá Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana zodpovědná za životní prostředí a sociální oblast.