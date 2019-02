Zlínský kraj – Již zítra navštíví Zlínský kraj prezidentský pár. Ve všech místech, kam prezident při oficiální návštěvě kraje zavítá jsou přípravy už v plném proudu. Na Valašsku, Slovácku, Zlínsku i Hané nachystali organizátoři pro prezidenta Miloše Zemana a první dámu Ivanu Zemanovou zajímavý program. Plné ruce práce budou však mít i muži a ženy v uniformách.V po­hotovosti totiž budou i bezpečnostní složky ve Zlínském kraji, které budou oficiální ochrance pomáhat zajišťovat bezpečí prezidentského páru.

Návštěva Miloše Zeman. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Již minulý týden naším krajem projela prezidentská kolona, pan prezident v ní sice nebyl, ale všechny náležitosti bezpečnostního protokolu byly dodrženy do posledního detailu, včetně zapnutých majáčků i policejního doprovodu. Jednalo se totiž o nácvik. „Prezidentská ochranka vždy týden dopředu prověřuje místa, která pan prezident se svým doprovodem má v plánu navštívit," sdělila za Zlínský kraj jeho mluvčí Renata Škrobálková.

„Každé místo, kterým se bude chráněná osoba pohybovat, je dopředu prověřeno a jsou vyhodnocena rizika. To platí i pro plánování tras kolony, která chráněnou osobu přepravuje," vysvětlil tiskový mluvčí Policejního prezidia David Schön. Podle něj je běžným standardem, že si přípravné týmy najíždí možné trasy a podle aktuální situace pak mohou adekvátně zareagovat na případné komplikace. „Do zajištění bezpečnosti chráněné osoby jsou téměř vždy zapojeni i policisté z území, kde se kolona pohybuje. Například dopravní policisté a policisté služby pořádkové policie," připomněl mluvčí David Schön.

„Jednou z priorit krajské zlínské policie bude zajistit bezpečnost a plynulost v oblasti dopravy, a to zejména při přesouvání kolony vozidel převážející prezidenta republiky a doprovodných vozidel. Dalším úkolem bude zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v místech, kde dojde k setkání prezidenta s občany," přiblížila za zlínskou krajskou policii mluvčí Lenka Javorková. Se složkami, které budou zajišťovat ochranu prezidentského páru, bude spolupracovat i městská zlínská policie. „Bude se podílet pouze na těch opatřeních, které provádí místně příslušné útvary republikové policie. Strážníci tak především posílí dohled v těch částech Zlína, kde se bude hlava státu v rámci svého programu nacházet. Veřejnost nicméně upozorňujeme, že vozidla s prezidentem a jeho doprovodem se budou ve Zlíně pohybovat v koloně, přičemž budou využívat výstražná zařízení pro vozidla s právem přednostní jízdy. Řidiči ostatních vozidel tak musí těmto vozidlům a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd," upozornil za zlínské strážníky zástupce ředitele Pavel Janík.

Andor Šándor: Ochrana prezidenta má pravidla a nelze je ani na jeho přání měnit

Region – Již ve středu přijede na třídenní návštěvu Zlínského kraje prezident republiky Miloš Zeman se svou manželkou Ivanou Zemanovou. O jejich bezpečnost budou dbát nejen policisté z Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. Podílet se na ní budou také ostatní bezpečnostní složky ve Zlínském kraji. Jak vypadá ochrana prezidenta při oficiálních návštěvách a co vše je potřeba udělat, aby se hlava státu a jeho doprovod cítili bezpečně, prozradil Deníku bezpečnostní expert Andor Šándor.

Kdo zajišťuje ochranu prezidenta České republiky?

Bezpečnost prezidenta republiky zajišťuje Policie ČR, konkrétně Útvar pro ochranu prezidenta České republiky.

Jak taková ochrana prezidenta probíhá, a co je vše nutné provést, něž prezident přijede?

Celý proces přípravy návštěvy hlavy státu by měl začít přípravou místa kam prezident má naplánováno přijet. Ochranná služba musí dopředu zanalyzovat místa, kde se prezident bude pohybovat. Důležité je vzít v úvahu, do jaké míry je místo či oblast sociálně a společensky komplikovaná. Podle toho by měli ochránci toto místo zhodnotit. Je dobré, aby předem zkontrolovali a vytipovali například únikové cesty, zdravotnická zařízení či traumatologická centra. Ochranka by tak měla místo a trasu dobře znát, prohlédnout si i nejproblema­tičtější místa To vše by měla ochranka před návštěvou každého státníka dopředu provést.

Kolik ochránců střeží bezpečnost prezidenta?

Počet strážců bezpečí hlav státu je věcí, která je utajena, ale odpovídá programu prezidenta. Záleží také, v jakých prostorech se bude prezident pohybovat. Zda to bude v uzavřených nebo venkovních. Je důležité, aby byly místa připraveny dříve, než tam pan prezident přijede.

Může se ochrana hlavy státu na místě měnit, například na jeho přání?

Pravidla ochrany hlavy státu jsou dlouho stanovena a nedají se měnit. Pokud hlídaná osoba bude považovat svou ochranu za obtěžující, reálně nemůže být ochrana dobrá. Pokud chráněná osoba spolupracuje, pak ta pravidla se dají naplňovat.

Jak se stráží prezident Miloš Zeman?

Se současným panem prezidentem Zemanem si myslím, že se situace změnila k lepšímu. Nikdy se však nedá vyloučit, že chráněná osoba udělá něco, co nebylo v programu. Tady se ukáže profesionalita ochranky, že na tuto situaci dokáže reagovat. Co se týká osoby Miloše Zemana jako prezidenta, tak ten státní ochranku přijal se všemi důsledky. Vyčítat mu lze jen to, že sedí na předním sedadle, stejně jako bývalý prezident Václav Havel. Není to nejšťastnější volba kvůli jeho bezpečnosti. I když jeho vozidlo je na sto procent neprůstřelné.

Jak je náročná ochrana hlavy státu v případě, že se chce pozdravit s občany a podat si s mimi ruku?

I nejstřeženější muž světa byl olíbán v Praze hochem. Nedá se všechno dostat do předpisů a regulí. Jde o to, že ochranka nemůže být jen dobře reagující nabouchané gorily, ale měla by používat mozek. Ochranná služba není jen o úkonech, ale o schopnosti reagovat na různé situace. Pro ochranku je tak například nejtěžší vždy, když chráněná osoba jde do volného prostoru a třeba změní neplánovaně program. To je v případě, že jej pak obklopí víc lidí než bylo plánováno. Nebo když zastaví kolonu a vyjde neplánovaně z vozu, aby se mohl pozdravit s okolo stojícími lidmi.

Který prezident se nejhůře ochrance chrání?

Je to ten, který nejméně spolupracuje s ochrankou. Obecně lze říct: Každý prezident který se nechce podřídit zásadám ochrany prezidenta.