„My jsme byly první v nemocnici, kdo vyfasoval anticovidové obleky a masky, kdo bojoval od prvních dnů a bojuje až doposud o životy lidí nakažených covidem-19. Ví pan ředitel, že nám zakázali chodit do jídelny na oběd, abychom nenakazily zbytek personálu, že jsme dostaly masky z ČVUT s filtrací a v nich pracovali i šest hodin v kuse?“ vznesla dotaz skrz Deník jedna z dotčených sester Veronika Krhovská.

JEN PRO NĚKOHO

Zatímco sestry vyšly na prázdno, někteří jiní zdravotníci získali odměnu až 90 tisíc korun. Ředitel nemocnice pro Deník uvedl, že odměny byly při jarní vlně uděleny pouze pracovníkům v tirážním stanu, odběrové buňce a odběrových sanitkách. Nyní, při druhé vlně, je tomu již jinak a odměněni by měli být i další pracovníci – mezi nimi i sestry z interny.

Odměny za jarní vlnu pandemie onemocnění covid-19 rozdala svým zaměstnancům také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB). Ačkoliv mají KNTB i KMN společného zřizovatele – Zlínský kraj – odměny byly rozdány podle odlišného klíče.

Mluvčí nemocnic Egon Havrlant nedávno pro Český rozhlas uvedl, že v KNTB byly rozdány nejprve plošné, byť symbolické, odměny všem zaměstnancům. Teprve poté ještě zvlášť zaměstnancům odběrových míst, tirážních stanovišť a dalších pracovišť, kde o covid pozitivní pečovali. Pro Deník to následně potvrdil šéf nemocnic Zlínského kraje a ředitel KNTB Radomír Maráček.

MARNÉ SNAHY O SJEDNOCENÍ

„Ve zlínské nemocnici jsme vyplatili z vlastního rozpočtu odměny zaměstnancům odběrových míst, triážních stanovišť a dalších pracovišť, kde přišli s covid pozitivními pacienty do kontaktu. Symbolickou částkou jsme pak odměnili všechny zaměstnance,“ prozradil Maráček.

Proč nepostupovaly nemocnice v odměňování stejně, když jsou všechny „ve vlastnictví“ Zlínského kraje? Radomír Maráček tvrdí, že snaha o sjednocení pracovních podmínek pro zaměstnance všech čtyř nemocnic (Kroměřížská, Uherskohradišťská, Vsetínská a Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – pozn. redakce) tu je už tři roky.

„O sjednocení pracovních podmínek pro zaměstnance čtyř nemocnic Zlínského kraje, a to nejen v oblasti odměňování, usilujeme už od roku 2017. Přes veškerou naši snahu jsme stále čtyřmi samostatnými akciovými společnostmi, které mají svá specifika daná například kolektivními smlouvami,“ uvedl Maráček.

„Další odměňovaní nad rámec státního dotačního titulu bylo a je v kompetenci vedení jednotlivých nemocnic,“ dodal Maráček.

Informaci, zda konzultoval ředitel KMN Petr Liškář kritéria rozdělování nemocnic s Radomírem Maráčkem, se Deníku nepodařilo získat. I přesto, že nemocnice jednají separátně, totiž managment obou nemocnic tvoří Předseda představenstva Radomír Maráček, místopředseda Petr Liškář a člen představenstva Jozef Machek.

O co v kauze jde:



Personál Kroměřížské nemocnice, zejména interního oddělení, rozhořčila na konci října 2020 tisková zpráva, ve které ředitel nemocnice Petr Liškář uvedl, že špitál rozdal mimořádné odměny ve výši 9 milionů korun svým pracovníkům za zvládnutí jarní vlny koronavirové pandemie.



Některé sestry na interním oddělení kritizovaly vedení nemocnice za to, že žádnou odměnu nedostaly, navzdory tomu, že se do kontaktu s covidovými pacienty dostávaly také. Vedení nemocnice se bránilo, že odměny nebyly plošné a získaly je jen někteří pracovníci. Postupně ředitel Liškář upřesnil, že odměny získali jen pracovníci odběrového místa a výjezdové sanitky, která dělala odběry. Mimořádné odměny ve výši 9 milionů korun byly vyplaceny během tří měsíců.