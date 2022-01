„Podařilo se nám objasnit 3 218 trestných činů. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 447 trestných činů, jde o případy, které se staly v předchozích letech, celkově se tedy loni podařilo objasnit 3 665 trestných činů,“ shrnula za krajskou policii tisková mluvčí Lenka Javorková.

Loňský rok se podle informací krajské policie nesly ve snížení trestné činnosti a zásluhu na tom má mimo jiné, i pandemie onemocnění covid-19. Ta způsobila prý menší pohyb obyvatel a konání veřejných akcí, kde se obvykle vyskytuje velké množství osob.

„Ze statistik trestné činnosti tak v našem kraji vyplývá, že přestože obecně došlo k poklesu trestné činnosti, u násilných a mravnostních činů naopak evidujeme nárůst,“ připomněla Lenka Javorková.

Nejvyšší nárůst zaznamenali policisté podle ní u mravnostních trestných činů, a to z 90 na 118 trestných činů. Mírný nárůst evidují policejní statistiky u násilných trestných činů, kterých se loni událo 573, což je 18 více než předloni.

„Pokles naopak sledujeme u ostatních ukazatelů. Hospodářských trestných činů jsme loni vyšetřovali celkem 519, tedy o 163 méně než v roce 2020. Úbytek nastal také u majetkových trestných činů, kterých jsme v roce 2021 vyšetřovali 1 591, a to je o 325 skutků méně než předloni. Ve Zlínském kraji došlo k jednomu z největších poklesů kriminality v rámci republiky, a to o 11,6 procent. O něco větší pokles zaznamenal pouze Karlovarský kraj. Velmi se věnujeme tomu, aby byli policisté v ulicích vidět a předcházeli tak trestné činnosti, což se odrazilo ve sníženém nápadu. Přímý výkon služby je pro nás prioritou, a to i přesto, že nemáme v současné době obsazeno téměř 120 systemizovaných služebních míst,“ komentovala trestnou činnost v kraji za loňský rok mluvčí.

Co se týká nejzávažnějšího trestného činu vraždy, tak v této oblasti nezaznamenali slovy Lenky Javorkové nárůst ani pokles.

„Loni i předloni se staly čtyři vraždy. Přičemž loni se ve dvou případech jednalo o dokonané vraždy, v jednom o pokus vraždy a jeden případ je stále v prověřování, kdy čekáme na znalecké posudky, podle kterých určíme, zda se skutečně o vraždu jednalo. Stále platí, že nejvíce těchto skutků je motivováno osobními vztahy," zmínila mluvčí.

Násilných trestných činů řešili loni policisté v kraji 573, což je něco nižší počet (555), než evidovali v roce 2020. K těm nejčastějším násilným trestným činům podle nich patří například úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, loupeže, vydírání či týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Loni také kriminalisté zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši 377 milionů a 391 tisíc korun.

A jak si v kriminalitě vedli muži versus ženy?

Ze 3 093 stíhaných osob bylo podle krajských statistik 3048 fyzických osob, 45 právnických osob, 1 232 recidivistů, 491 žen, 2557 mužů, 180 cizinců, 58 nezletilých pachatelů mladších patnácti let a 89 mladistvých pachatelů. Trestnou činnost pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek spáchalo minimálně 1 046 pachatelů.

Kriminalisté také loni pátrali po osobách. Šlo o celkem 112 osob, téměř stejně jako v roce 2020. „Ze 112 pohřešovaných jsme 111 vypátrali a 1 osoba je stále v pátrání,“ doplnila Lenka Javorková. Z uvedeného počtu pohřešovaných osob bylo vyhlášeno a odvoláno pátrání po 23 nezletilých osobách a po 35 mladistvých.

Rekordy v přestupcích i letos přepisovaly statistiky. Celkem 58 214 oproti předloňských 57 474. nejvíce jich napáchali řidiči a další účastníci v dopravě a to ve 44 958 případech.

„V příkazním řízení, tzn. uložením pokuty, jsme vyřešili 40 823 přestupků v částce 23 182 800 korun. Přestupků proti majetku bylo 4 080 a přes 4 400 přestupků evidujeme na úseku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku,“ dodala mluvčí.

Podle ní přistihli policisté loni v našem kraji 3 283 řidičů pod vlivem alkoholu a drog, což je o 196 více než předloni.

V oblasti domácího násilí řešili policisté 657 incidentů se znaky domácího násilí, což je o 33 méně, než v roce 2020. Ze společného obydlí vykázali 36 osob, tedy o 13 méně než v roce předcházejícím. Nepotvrdily se tak pesimistické předpovědi odhadující nárůst domácího násilí v covidových podmínkách.

„Vloni jsme na operačním středisku na lince 158 přijali 68 824 volání, což je o 19 888 více než v roce 2020. Průměrně se jedná o 189 volání za den. V 3 645 případech se jednalo o oznámení s označením FHQ – s přímým ohrožením života a zdraví. Do informační aplikace Centrum dopravních informací odeslali policisté z operačního střediska celkem 10 774 dopravních informací.

K vážným událostem vyjížděly prvosledové hlídky v loňském roce celkem ke 5 707 událostem, z toho 1 134 událostí bylo s přímým ohrožením života.

Priority Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro rok 2022

POSÍLENÍ PREVENTIVNÍCH A PROFYLAKTICKÝCH OPATŘENÍ V BOJI PROTI TERORISMU (MĚKKÉ CÍLE)

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, používání zádržných systémů.

OBLAST CIZINECKÉ POLICIE

nelegální migrace, nelegální ubytovávání a zaměstnávání cizinců.

OBLAST SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

trestná činnost v online prostředí, hospodářská trestná činnost a výnosy z trestné činnosti, posílení operativně pátrací činnosti s důrazem na vyhledávání latentní kriminality.