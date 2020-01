Několik hodin za zavřenými dveřmi jednalo v pondělí večer krajské předsednictvo hnutí ANO o tom, zda opustí krajskou koalici. Rozhodnutí nepadlo, sportovní terminologií řečeno: jednání skončilo nerozhodně.

Čtyři členové byli pro opuštění krajské koalice, stejný počet pak byl proti. Tím krajské předsednictvo Hnutí ANO rozhodlo, že zůstává v koalici ve Zlínském kraji. Protože bylo hlasování vyrovnané, o tom, zda setrvat v koalici či ne, tak bude hlasovat celá členská základna znovu 7. února na krajském volebním sněmu.

Podnět k hlasování podal předseda krajského hnutí ANO Pavel Pustějovský. Ten výsledek hodnotí jako kompromis. Podle něj někteří členové předsednictva hlasovali pro setrvání v krajské koalici také proto, že do krajských voleb zbývá jen několik měsíců.

„Ti, kteří byli pro odchod z koalice argumentovali tím, že jednání ze strany koaličního partnera nebylo v pořádku a mělo by se na něj reagovat (způsob, jakým v prosinci 2019 prosadil hejtman Jiří Čunek výstavbu nové krajské nemocnice – pozn. red.),“ řekl Pustějovský.

Kdo a jak hlasoval prozradit nechtěl.

„Naším společným cílem je, aby kraj neudělal nevratné kroky a nezatížil krajský rozpočet na několik desítek let,“ zdůraznil krajský lídr hnutí.

Na počátku byla nemocnice

Impulsem pro jednání a hlasování o odchodu hnutí ANO z krajské koalice bylo nečekané schválení krajského zastupitelstva o výstavbě nové nemocnice ve Zlíně -Malenovicích 16. prosince loňského roku. Členům hnutí ANO vadil zejména způsob prosazení záměru.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o největší investici v historii kraje, tak jsme nedošli ke shodě při hlasování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli požádat i členskou základnu o hlasování,“ vysvětlila tenkrát úvahy o opuštění koalice krajská radní Margit Balaštíková.

Pondělní rozhodnutí hnutí ANO komentoval další krajský radní z řad ANO Jiří Sukop. „Krajský předseda Pavel Pustějovský dostál svému slibu a předložil návrh na ukončení krajské koalice. Pro svůj záměr však nenašel dostatečnou podporu,“ uvedl s tím, že s pondělním rozhodnutím předsednictva nemá zásadní problém.

Čunek: Odchod ANO z koalice se nás netýká

„Co se týká toho, že ANO chce jednat o tom zda odejde, nemusí čekat do ledna. Ať odejdou klidně již v prosinci. Nás se to netýká, je to jejich věc,“ reagoval pro Deník hejtman Čunek na náznaky ze strany ANO o opuštění koalice ještě v prosinci s tím, že koalice podle něj nefungovala, jak měla.

„Výrok Jiřího Čunka, že koalice nefunguje není pravdivý. Rozdílný názor jsme měli a máme jen na humpolácký způsob a metody prosazování záměru na výstavbu nové nemocnice v Malenovicích. Současně upozorňujeme na důsledky ve formě obřího zadlužení, které to pro celý Zlínský kraj v budoucnosti bude mít,“ zdůraznil radní Sukop. Podle něj se členové hnutí ANO snažili pro takto gigantickou investici získat většinovou podporu jak všech politických subjektů, tak i odborné a laické veřejnosti voličů.

Sukop: Voliči si názor udělají

„Postup hnutí ANO vidím jako obrovskou nezralost a chybu. Nepřidali se k největšímu projektu nejen v ČR, ale troufám si říct i v Evropě. Nechávají se pohlcovat pouze politickými úvahami, co je pro ně dobré. Ne však už tím, co je dobré pro občany. Svému politickému názoru přizpůsobují i názory odborné,“ komentoval kroky krajského ANO hejtman Jiří Čunek.

„Že to Jiří Čunek prosadil způsobem jemu vlastním, vidí všichni. Voliči si udělají svůj názor,“ míní Jiří Sukop, odpovědný mimo jiné za krajské finance. Pokračování koalice si však představit umí. Dle svého vyjádření totiž do podzimních voleb do krajského zastupitelstva nevidí jiné konfliktní téma. Stejně jako zlínský primátor a člen krajského zastupitelstva Jiří Korec.

„Rozhodnutí předsednictva pro variantu zůstat v koalici beru jako fakt. Myslím si, že krajský sněm hnutí rozhodnutí nezmění,“ míní primátor.