close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Krajské volby 2024Předvolební anketa byla rozdělena do několika okruhů – zdravotnictví, školství, doprava, průmysl a funkce hejtmana. Všichni oslovení kandidáti dostali stejné dotazy a stejný prostor k vyjádření. Pozvaná uskupení byla vybrána na základě výsledků posledních krajských voleb a také letošních eurovoleb. Z deseti oslovených pozvání k anketě nevyužila SPD. Krajské volby do zastupitelstva, které čítá 45 členů, se letos uskuteční 20. a 21. září.

V letošním roce podepsal Zlínský kraj a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) dohodu o dlouhodobé spolupráci. Tu chtějí rozvíjet v oblasti vzdělávání, kdy UTB bude připravovat studijní programy podle potřeb území Zlínského kraje. Prostřednictvím společné organizace – Technologického inovačního centra – chtějí podporovat výzkumně-vývojové a inovační aktivity a také chtějí udržet absolventy v regionu. Pomůže tomu i studentský kampus? A měl by se do jeho realizace zapojit kraj finančně?

Podívejte se, co si myslí kandidáti na hejtmana:

„Ano, Zlín si to zaslouží, i s odkazem na Baťu,“ myslí si David Nepimach. Souhlasně se vyjádřili také Hana Ančincová, Marie Penčíková, Olga Sehnalová. „Kampus je důležitý a kraj by měl být minimálně partnerem tohoto procesu,“ říká Radim Holiš. Stavbu kampusu jako jednu z nejdůležitějších otázek vnímá i Tomáš Goláň.

Opačný názor, že kraj nemá být investorem stavby studentského kampusu, zastává Jiří Čunek, Michal Dvouletý a Tomáš Chmela.

Víceletá gymnázia:

V minulosti se Zlínský kraj rozhodl navýšil kapacity na gymnáziích, se školami se dohodl na tom, že naplní třídy až na 32 žáků. V regionu je zhruba 7 870 míst na středních školách. Poměr mezi všeobecným a odborným maturitním vzděláváním v kraji je nastavený tak, že na gymnáziích je zhruba třetina žáků a dvě třetiny studují na středních odborných školách.

Je to dostatečný počet nebo by mělo hejtmanství naopak omezit počet míst na víceletých gymnáziích ve Zlínském kraji? Kandidáti mají v této oblasti jasno, 8 z 9 si nemyslí, že by se měla místa na víceletých gymnáziích omezovat. Není k tomu důvod a podporuje to pestrou nabídku vzdělání.

Pouze Marie Pěnčíková si myslí, že by se počet míst měl omezit a měla by se posílit a zkvalitnit výuka na základních školách. Rodiče jsou podle ní nespokojení s kvalitou výuky na základních školách a proto posílají děti na gymnázia.

Některé středoškolské obory se dlouhodobě potýkají s nezájmem ze strany studentů. Je to důvod k jejich redukci?

Tři z oslovených respondentů si nemyslí, že by se měl jejich počet snižovat. Podle Jiřího Čunka je administrativně náročné nové obory přidávat nebo staré vyřazovat. Olga Sehnalová je přesvědčena, že když není o obor zájem, ještě to neznamená, že není důležitý. Podstatné je obory zatraktivnit, říká Tomáš Chmela.