„V noci ze soboty na neděli s největší pravděpodobností unikl z objektu v Otrokovicích had – krajta tmavá v provedení albín o délce 5 m a váze asi 60 kg. Had má žlutooranžovou barvu s bílými ornamenty. Jedná se o škrtiče, který není jedovatý.“

Zpráva o ztracené krajtě nemá vyvolávat paniku, jen upozornit, že krajta utekla. Ani tak velký had na člověka bezdůvodně nezaútočí. Pokud by se krajta někde objevila, nedupejte, neutíkejte, ať ji nevystrašíte, zkrátka odejděte a ihned zavolejte prosím na linku 158," je uvedeno na serveru Týdeník policie.

Postup nebyl správný, říká odborník

Malou sovičku, mládě kalouse ušatého, který se učil létat, odchytila žena na Trávníkách s úmyslem ji zachránit. Domnívala se, že by mládě mohl napadnout pes nebo kočka. Sovičku vložila do krabice a poté, co kontaktovala ochranáře, ji předala hlídce městské policie, kde sova do středečního rána přenocovala. Následně ji vyzvedl pracovník Záchranné stanice volně žijících zvířat Buchlovice. Podle jeho vyjádření nebyl tento postup správný. Matka mláděte seděla na stromě opodál a v případě ohrožení malé sovičky by reagovala a sama mládě ochránila. O nalezence bude dobře postaráno, ale tímto jej žena připravila o možnost být s matkou.

„Prosíme, pokud náhodou budete svědky podobné události, a nenastane náhodou situace, že by bylo mládě skutečně napadeno, staňte se jen tichými přihlížejícími a nezasahujte. Příroda si s podobnými situacemi umí poradit sama," nechala se slyšet mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Papouška se chytit nepodařilo

Ve středu ráno informovala pracovnici Městského úřadu Otrokovice další žena, že v okolí kruhového objezdu u Čistírny odpadních vod spatřila velkého bílého papouška. Informaci převzala městská policie. Dvoučlenná hlídka vyrazila okolí prozkoumat, ale papouška nenašla.

„Informaci zveřejňujeme pro majitele, který bílého papouška postrádá, že v ranních hodinách byl spatřen právě v dané lokalitě," řekla Romana Stehlíková.