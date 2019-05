Nikola Saňáková, Elena Nedoklanová a Adriana Vrágová se rozdělily do 3 týmů a každá si společně se studenty oboru Kuchař-číšník a Hotelnictví vyzkoušely připravit 2 pokrmy.

S jejich pomocí, a odborným učitelským dohledem, se dívky naučily připravit variaci salátů s medovo-hořčičnou omáčkou, gorgonzolou, vlašskými ořechy a karamelizovaným jablkem.

Jako druhý chod si vyzkoušely uvařit kuřecí plátek se sušenými rajčaty a sýrem, jako přílohu pak šťouchané brambory s cibulkou a slaninou. „Dnešní den jsem si moc užila“, říká Nikola.

I ostatní dívky si akci pochvalovaly a nejvíce je bavila příprava salátu a masa.

„Mě se nejvíc líbilo, že jsme poznaly další zajímavé lidi a vyzkoušely si něco nového“, zhodnotila den Elena.

Také pro studenty prvních ročníků Střední školy Baltaci s.r.o. to byla obohacující zkušenost, kdy dostali prostor naučit se něco nového, zlepšit své schopnosti a získat netradiční praxi. Soutěž Miss OK si na aktivní spolupráci se středními školami zakládá a toto partnerství to skvěle dokazuje.