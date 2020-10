V tiskové zprávě o tom informovala Adéla Čuříková z Odboru Kanceláře hejtmana.

„Jednali jsme o možnosti udělat z cesty od nemocnice k Příluku jednosměrku, aby lidé ve svých vozidlech nestáli v místech, kde je to nevhodné, což se teď děje. O pomoc jsme požádali policisty. Dále jsme jednali o tom, jakým způsobem budeme uvolňovat lůžka v nemocnicích, kam umístíme pacienty, kteří už nebudou potřebovat intenzivní léčbu,“ informoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Následná péče pacientům, kteří by mohli jít do domácí péče, ale nemá se o ně kdo postarat, by mohla být poskytována v náhradních ubytovacích kapacitách.

„Tipujeme objekty, které budou v případě potřeby využity k ubytování pacientů, kteří již nepotřebují intenzivní péči. V jednání je i možnost využití speciálních stanů. Připravujeme se na různé varianty, musíme mít zálohy. Významnou roli může mít také pomoc rodiny. Pokud zdravotníci řeknou, že pacient už nemusí být v nemocnici, je důležité, aby se o něj postarali doma rodinní příslušníci. Apelujeme tedy na rodiny, aby si své blízké brali z nemocnic co nejdříve domů, protože v domácím prostředí je pacient ohrožen možností nákazy daleko méně než v nemocnici. Kapacitu v nemocnicích musíme mít připravenou pro naléhavé případy,“ doplnil Jiří Čunek.

Vláda ČR již uložila pracovní povinnost studentům vybraných ročníků lékařských fakult.

„Studenti by mohli částečně vyřešit nedostatek zdravotníků. Pomoci by mohli i ambulantní specialisté, kteří by v nemocnicích mohli převzít péči o pacienty dle své odbornosti. Spolupráci nabídly také menší nemocnice ve Zlínském kraji,“ uvedl Robert Pekaj, vedoucí Oddělení pro zvláštní úkoly a bezpečnostní ředitel.