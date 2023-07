Splavnění Baťova kanálu do Kroměříže je o krok blíže. Stát totiž získal souhlasné stanovisko v rámci řízení EIA, které posuzuje dopady stavby na životní prostředí. Konkrétně se zaobíralo výstavbou plavební komory v Bělově a rekreačního přístavu v Kroměříži.

Vizualizace plánovaného přístaviště v Kroměříži. | Foto: Ředitelství vodních cest ČR

Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů obou staveb na životní prostředí vydal Krajský úřad Zlínského kraje. Jeho součástí je i několik podmínek.

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) například musí na jezu Bělov postavit přechod pro ryby, vyřešit zaústění Panenského a Novodvorského potoka, nebo postavit lávku k novému přístavišti v Kroměříži.

„Souhlasné stanovisko obsahuje sérii podmínek pro realizaci, které považujeme za splnitelné a zapracujeme je do projektové dokumentace,“ uvedl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. „Nyní se tak přiblížila vize prodloužení souvislé splavnosti Baťova kanálu o 12 kilometrů až do města Kroměříž, čímž vodní cesta dosáhne turisticky atraktivního cíle,“ dodal ředitel.

Podle Fojtů se tak výrazně posílí přitažlivost severní části Baťova kanálu pro rekreační plavbu a cestovní ruch. „Věřím, že další povolovací řízení absolvují stavby úspěšně a v roce 2025 by mohly být zahájeny stavební práce,“ uvedl.

ŘVC bude řešit plavební komoru v Bělově současně se stavbou dvou nových přístavišť v Kroměříži. Větší přístaviště pro asi 80 lodí bude na okraji města u letiště, nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou, a druhé pro šest plavidel na Erbenově nábřeží poblíž centra města.

Prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže (video Ředitelství vodních cest):

Vznikne také nové lokální biocentrum Vlčetín. A to právě mezi mezi přístavem a sportovním letištěm v Kroměříži. Biocentrum má kompenzovat prostor zabraný právě novým přístavem.

Děti Země: S hodnocením jsme spokojení

Souhlasným stanoviskem EIA se zároveň vyřešily spory s ekologickým spolkem Děti Země, který požadoval vybudování rybochodu v Bělově.

„S výsledkem hodnocení vlivů na životní prostředí jsme spokojeni, neboť jsme na základě odborného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny vyvrátili několikaletý názor ŘVC, že rybochod nelze postavit,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

„Navíc závazné stanovisko EIA požaduje, aby byl realizován před samotným dokončením plavební komory Bělov, zprovozněn ještě před zahájením jejího zkušebního provozu a v rámci něho byla ověřena funkčnost rybochodu,“ dodal.

Kroměříž musí přizpůsobit územní plán města

Prodloužení Baťova kanálu až do Kroměříže podporuje i tamní radnice. „Pomůže to rozvoji cestovního ruchu v Kroměříži,“ zmínil starosta Tomáš Opatrný. Stavba přístavu v Kroměříži však bude moci odstartovat až poté, co bude v souladu s územním plánem města. A to aktuálně není.

Změnit se to může schválením nového územního plánu, což se podle starosty odhadem nepodaří dříve než za dva roky. „O zahájení stavby přístavu v roce 2025, jak je plánováno, proto s ohledem na nutnost získání stavebního povolení silně pochybuji, i když bych byl mile rád, pokud by se to v tomto termínu podařilo,“ uvedl Opatrný.