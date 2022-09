„Již tradičně je naše podzimní etapa výstav Floria spojena s krásnými bonsajemi. Letošní expozici vytvoříme spolu s předním českým odborníkem Josefem Valuchem, jehož sbírka nemá v celé Evropě obdobu, a to co do počtu i stáří jednotlivých bonsají. Největším lákadlem budou pro návštěvníky jistě unikátní bonsaje, jejichž stáří přesahuje 600 let. Součástí expozice budou i komentované prohlídky, poradenská služba, odborné workshopy či ukázky japonského aranžování květin, takzvané Ikebany,“ uvedl ředitel výstaviště Ondřej Kuropata.