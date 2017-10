Krotitelé duchů, Mimoni, Star Wars či série Lego Frozen, i to je svět kostiček

V Baťově institutu ve Zlíně je až do začátku ledna k vidění unikátní výstava stavebnic.Svět kostiček výstava, která nabízí průřez rozsáhlou soukromou sbírkou sortimentu společnosti LEGO za posledních téměř 40 let její produkce. Výstava je k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 2. ledna 2018.

„Na výstavě mohou návštěvníci vidět rozmanité tematické celky, například LEGO město s kolejištěm, přístavem a letištěm, středověké hrady, modelovou řadu vozidel Creator a další exkluzivní exponáty z řad továrních setů, ale i z vlastní tvorby autora výstavy Ing. arch. Petra Šimra. Zajímavé bude nepochybně porovnání jednotlivých tematických celků z časového hlediska, kdy na první pohled budou patrné proporční i estetické rozdíly v exponátech podle roku jejich vzniku,“ uvedla Hana Kuslová, kurátorka výstavy z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Na výstavě bude prezentováno i využití kostiček ve filmové tvorbě, věnuje se například tématu Simpsonovi, Zpátky do budoucnosti, Krotitelé duchů, Mimoni, Star Wars či sérii Lego Frozen. Expozici doplní skulptury zvířat a vozidel a sbírka dnes již nevyráběných kostiček, kousátek, chrastítek a dalších zajímavostí pro batolata, které byly známé pod pojmem Lego Baby Primo. ČTĚTE TAKÉ: Nízké platy nutí mladé lidi, aby se k nám zpět nevraceli Součástí výstavy bude plnohodnotně vybavený dětský koutek, ve kterém si děti mohou ve čtyřech různě zaměřených sekcích hrát s kostkami Baby Primo, Duplo, Classic Basic a Bionicle. Hrát si ovšem nebudou jen děti ve výstavě Muzeum jihovýchodní Moravy zorganizuje hernu se stavebnicemi i na dětském oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. Muzeum připravilo také bohatý doprovodný program k výstavě po celou dobu jejího trvání. Z nejbližších akcí se jedná například o zábavný večer Legoween se spoustou her pro děti i rodiče. Večer se uskuteční 3. listopadu od 18 do 22 hodin a děti, které přijdou v kostýmu s motivem Lega, budou mít vstup zdarma. Na úterý 14. listopadu je pak plánována dílna Lego s vůní čokolády, kde si děti i rodiče mohou vyrobit želé a čokoládu ve tvaru legokostiček. Začátek je v 15 hodin. V nabídce je i lektorský program pro malé děti „Profese z kostiček“ a komentované prohlídky a workshop s autorem výstavy. S výstavou se pojí i soutěže o hodnotné ceny. Návštěvníci výstavy se mohou zapojit do slosovací soutěže o stavebnici vesmírné lodi Lego Millenium Falcon v hodnotě 3500 Kč a lístky do Golden Apple Cinema na premiéru filmu STAR WARS: Poslední z Jediů. Připravena je také soutěž o nejpovedenější betlém z Lega.

Autor: Redakce