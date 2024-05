Zatuchlá a zarostlá, tak vypadá Kudlovská přehrada v centru Zlína. A nějaký čas tak ještě zůstane. Jejímu vyčištění brání loď Bárka houpající se na hladině. Na palubě donedávna fungovala kavárna, od ledna loď zeje prázdnotou. A minimálně do podzimu se situace nezmění.

„Je to škoda, lodě i přehrady. Zlín je doslova zelené výstavní město a toto je jeho ostuda,“ myslí si Jan, který se při návštěvě dcery, šel podívat na loď zblízka.

Práce vedoucí k odstranění lodi a vyčištění přehrady měly původně odstartovat letos v létě. Kvůli opravě přilehlých komunikací však byly posunuty.

Rekonstrukce křižovatky

„Během letních prázdnin dojde k opravě mostu a chodníku u přehrady, následně proběhne rekonstrukce křižovatky Osvoboditelů a Štefánikova,“ sdělil Deníku mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Rozebrání lodi, kterou město na konci loňského roku odkoupilo za 2,5 milionu korun, přijde na řadu až na podzim.

Po silničních opravách dojde i na první kroky v revitalizaci nádrže. Z vodní hladiny zmizí loď, která se stala na dvacet let symbolem přehrady v centru města. V příštím roce by mělo dojít k vypuštění a začne samotné čištění bahnitého dna. To bude trvat nejméně do roku 2026. Odbahnění vyjde na 22 milionů korun.

Čistění přehrady se musí sladit s Povodím Moravy. Kromě odtěžení sedimentů, vybudování sedimentační jímky pro zachycení a snazší odstranění splavených nánosů, bude třeba opravit i bezpečnostní přepad z nádrže a vypouštěcí ventil u dna. A ty jsou v majetku povodí Moravy.

Samotné čištění si vyžádá odstranění náletových dřevin z vodní plochy, vybudování sjezdu k nádrži pro těžkou techniku, postupné vypuštění nádrže, vybudování provizorního koryta Kudlovského potoka přes plochu nádrže, částečné vymrznutí sedimentů, postupnou těžbu a odvoz sedimentů včetně průběžného pyrotechnického průzkumu.

Nutná bude dále oprava bezpečnostního přepadu, vybudování sedimentační jímky a úpravy břehů s úkryty pro vodní živočichy. Až teprve poté se bude nádrž znovu postupně napouštět.

Místo ke slunění a rekreaci?

Město plánuje také úpravy jejího okolí, aby více sloužilo lidem a stalo se rekreační plochou v centru města. Představitelé Zlína přemýšlí o molu, šlapadlech či dalších prvcích. Pokud tím nedojde k ohrožení kvality vody, nemá s rekreačním využitím nádrže problém ani Povodí Moravy.

Způsobem, jak využít prostor a zpřístupnit ho lidem, by se měla zabývat Kancelář architekta města Zlína. Konkrétní podoba přehrady je zatím hudba budoucnosti. Nejdříve bude třeba vymyslet záměr, pak zpracovat projekt, povolit ho a uskutečnit.

Jen samotné vyčištění přehrady se plánuje již téměř dvacet let.V roce 2005 se pod hladinou uskutečnil orientační potápěčský průzkum. O rok později zde majitel přehrady, kterým je státní podnik Povodí Moravy, provedl měření výšky sedimentů a město Zlín zahájilo přípravy na jejich odtěžení. Od roku 2004 však tyto snahy brzdí restaurační loď známá jako Barka (spojení slov Bar a kavárna, pozn. red.), která je nakonec zcela znemožnila.