Znamená to, že k příslušenství jejich nájemních bytů již nebudou patřit kůlny. Lidé dostali také dostali nařízeno, aby prostory vyklidili do konce května.

To ale zvedlo vlnu nevole a nespokojení občané sepsali petici. Nejen kvůli rušení kůlen jako takovému, ale také kvůli termínu vyklizení.

„Jako nájemníci městských bytů nesouhlasíme s vyklizením kůlen bez náhrady, ani s postupem pronajímatele Statutárního města Zlín,“ zní z petice.

„Je nemožné absenci stávajících kůlen simulovat bez náhrady. Rada města rozhodla o nás bez nás,“ cítí křivdu lidé z Obecin.

KAM S KOLEM? MĚSTO PŘISTAVILO KONTEJNER

Město se však brání. Podle primátora Jiřího Korce jsou kůlny ve špatném technickém stavu a ohrožují bezpečnost obyvatel.

„Vzhledem k technickému stavu těch šop nám nezbývá nic jiného, než vydat rozhodnutí o jejich odstranění. Rada s tímto souhlasila, snažili jsme se být vstřícní a přistavili jsme na místo kontejnery, aby si lidé mohli prostory vyklidit,“ uvedl primátor.

To ale lidem nestačí.

„Byty ke kterým zmíněné kůlny patří, nemají chodby a k většině nenáleží sklepy. Bez kůlen nebudeme mít kam si uložit nářadí, kola, pneumatiky ani zavařeniny. Kam to teď máme dát, když naše byty mají něco přes třicet metrů čtverečních?“ ptají se místní rozhořčeně.

„Mám tři děti a bydlím v garsonce, v té šopě mám vše. Hračky, kola, mám tam ozdoby na vánoční stromek. Co teď budu dělat, mám to vyhodit do toho přistaveného kontejneru?“ zlobí se například maminka Dagmar Kocmanová.

DISKUSE NEBYLA

„V bytech bydlí i několik imobilních občanů, kteří se neobejdou bez invalidních vozíků a jiných kompenzačních pomůcek. Kam si tedy za nepříznivého počasí dají jak elektrické, tak standardní invalidní vozíky?“ komentuje za sousedy iniciátorka petice Zora Králová, která vzniklou situaci považuje za morální střet zájmů.

Navíc se podle ní chtěli lidé z Obecin s primátorem Jiřím Korcem a jeho náměstkyní Kateřinou Francovou setkat a problém probrat. Toho se prý nedočkali.

„Samozřejmě že o problému, vím a není to o tom, že bych nechtěl reagovat. Řeší to však příslušný radní, popřípadě náměstek na danou problematiku. Proto tyto odpovědi nechávám na těch povolanějších, kteří se tím zabývají,“ reaguje na výtky primátor Jiří Korec.

I když nakonec magistrát lidem posunul termín vyklizení kůlen na červen, patová situace pro obyvatele čtvrti trvá dál. A tak se náhodní kolemjdoucí mohou velmi divit – vedle popelnic na tříděný odpad stojí zánovní lednice, v kontejneru leží kola, pračka i vana.

„Klidně bych přispěla penězi na opravu těch šop,“ nabízí řešení místní obyvatelka Alena Hladká.

A přidávají se ostatní. Mají zájem kůlny opravit, pomoci městu.

MUSÍ SE ŘEŠIT I BYTY

Otázkou však je, jestli investice do opravy kůlen má smysl. Město totiž do budoucna plánuje dát lokalitě Obecin novou tvář. Chce pozvednout úroveň tamního bydlení.

„Všichni víme, v jakém jsou domy na Obecinách stavu a samozřejmě je otázkou, jak to v budoucnu řešit. Nyní to není o tom, že by se měli příští rok domy bourat, to určitě ne, ale na druhou stranu víme, v jakém jsou stavu a určitě se to bude muset řešit. Teď je otázka, jestli to bude rekonstrukcí současných objektů anebo bude levnější alternativa domy zbourat a postavit nové,“ naznačuje primátor plány radnice.

MOŽNÁ PŘIJDE POSTUPNÁ DEMOLICE

Podle něj se předpokládá, že se bude problém řešit systémem postupné demolice a stavění nových objektů.

„Ale to je vyhlídka do budoucna, jsou to zatím jen úvahy a uvidíme, kdy se k jejich realizaci někdo odhodlá a bude mít finanční zabezpečení na tyto zásadní kroky,“ komentuje Korec s tím, že pokud bude město o nějaké demolici a stavění nových objektů uvažovat, tak v první řadě musí lidem, kteří tam bydlí, nabídnout náhradní bydlení.

Podle zlínského primátora není reálné že by lidé z této lokality byli postaveni před skutečnost, že za tři měsíce musí z domu pryč.

„Beru to tak, že v budoucnu k obnově tamních domů dojde. Jestli to však bude v tomto volebním období nebo v příštím, to nedokážu říct. Každopádně se tam ta situace musí řešit, teď je otázka jak…“ uzavírá Korec.