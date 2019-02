KUNOVICE -Další otravu prodělala v úterý odpoledne řeka Olšava. Stovky mrtvých ryb zpozorovali místní obyvatelé kolem čtrnácté hodiny. Neznámá látka zbavila vodu kyslíku, tvrdí to pracovníci odboru životního prostředí uherskohradišťské radnice. Stovky ryb proto zemřely na udušení. Několik kusů se zachránilo v čistých přítocích řeky.

„V současné době můžeme potvrdit jen to, že se do Olšavy dostala látka, která škodí vodě. Ta zapříčinila úhyn ryb. Do řeky vtekla v horní části Kunovic. Ve vodě bylo oproti normálu jen padesát procent kyslíku. Vzorky vody a uhynulé ryby jsme odeslali k expertize,“ uvedl k události Jiří Barouš, pracovník odboru životního prostředí uherskohradišťské radnice, který situaci v Olšavě řešil mezi prvními.

Škody už začali vyčíslovat především rybáři. „Ztráty jsme vyčíslili na více než osmdesát tisíc korun. Vzalo to ryby v celých Kunovicích až po soutok s Moravou, a to prakticky všechny od plůdku, až po generační,“ povzdechl si Ladislav Chrástek, hospodář kunovických rybářů.

Otravu Olšavy šetří také kunovičtí strážníci a policisté. Ti ihned po znečištění začali odebírat vzorky vody a mrtvých živočichů. „Případ šetříme, ale příčinu otravy zatím neznáme,“ uvedla Jitka Zámečníková, uherskohradišťská policejní mluvčí.

Zmonitorovat otravu do Kunovic však nedorazili pracovníci správce toku. Tím je Povodí Moravy. „Při odebírání vzorků je důležitý čas, a tak jsme se dohodli s pracovníky odboru životního prostředí, kteří na místě byli dříve, že tak učiní oni. Vzorky jsou nyní u nás, ale jejich rozbory budou trvat nejméně týden,“ vysvětlil postup svých podřízených Libor Dostál, ředitel uherskohradišťského závodu Povodí Moravy.