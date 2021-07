V Letecké muzeum v Kunovice ukázali slavnostně o posledním červnovém úterním odpoledni pravou tvář dalšího atraktivního exponátu. Byl jím kunovickými muzejníky velmi pečlivě zrekonstruovaný jednomotorový nadzvukový středoplošník MiG-21 MF, celkové konstrukce s trojúhelníkovým křídlem ve tvaru delta. Díky charakteristickému šedému zbarvení byly v československé armádě tyto letouny označovány jako „Šedivky“.

Slavnostního odhalení renovovaného letounu MiG-21 v Kunovicích | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Letoun byl do kunovického leteckého muzea získán směnou za jeden z prvních sériových letounů L-410 Turbolet s Technickým muzeem v Brně v říjnu 2019 a do Kunovic byl pozemním transportem přepraven 27. února loňského roku. „Chtěli jsme letadlu navrátit podobu, v jaké létal na začátku devadesátých let, kdy skončila jeho aktivní služba u armády, a věřím, že se nám to povedlo,“ hodnotí renovaci letounu ředitel muzea Martin Hrabec.