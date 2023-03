Kurz sebeobrany či automat na jídlo, To by chtěly děti ve Valašských Kloboukách

Automat na jídlo, výuka sebeobrany nebo sdílená tiskárna. To jsou podle žáků základní školy Valašské Klobouky nejdůležitější věci, které by ve městě uvítali. Shodli se na tom během pátého ročníku školního fóra, na němž děti ze druhého stupně přicházely s nápady pro rozvoj školy i města samotného. Uvítaly by také skatepark, bezobalový obchod a lanové centrum.

Žáci druhého stupně základní školy diskutovali, co jim ve škole i městě nejvíce chybí. | Foto: se svolením město Valašské Klobouky