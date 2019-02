Otrokovice /ROZHOVOR/ – Koupání na černo ještě pochopím, ale házet lavečky do bazénu je už příliš. Tvrdí to správce otrokovického koupaliště Karel Skopal.

Jaký je to pocit být správcem koupaliště?

Pocit je to dobrý, ovšem když je příznivé počasí. Jakmile prší nebo je zataženo, koupaliště je zavřené, přesto se ale základní funkce plnit musejí. Jde o cirkulaci vody nebo její filtrace a to stojí peníze. A to se musí dělat i v době, kdy koupaliště není v provozu. Pocit je to tedy dobrý tenkrát, pokud je dobrá návštěvnost a když všechno funguje.

Kolik stojí provoz koupaliště?

Milion korun za rok. Jsou v tom zahrnuty zejména chemikálie, cirkulace vody, vytápění. Ale také mzdy, protože zde musejí být nejméně tři zaměstnanci: plavčík, pracovník v pokladně a někdo, kdo trvale uklízí sociální zařízení. Menší část nákladů je mzda personálu, zbytek je provoz. Celkově máme šest zaměstnanců, aby se mohli vystřídat v náročných dnech.

Máte přímou zodpovědnost za to, když se například stane na koupališti nějaké zranění?

Máme tu tři plavčíky, ti se střídají a všichni mají záchranářský kurz. Jsou tu v případě drobnějšího ošetření nebo kdyby se náhodou stalo, že by někdo zůstal pod vodou. Na základě zkušeností vím, že nejrizikovější oddělení je to, kde je 60 centimetrů vody. Tedy tam, kde jsou malé děti. Pokud je tu více jak pět set návštěvníků, musejí tu být vždy plavčíci dva.

Jak složité je sehnat spolehlivé plavčíky?

Je to těžké hlavně kvůli tomu, že musejí absolvovat týdenní záchranářský kurz. Jelikož se však jedná o sezonní práci, pracují u nás spíše důchodci. Mladý člověk se na tři měsíce zaměstnat nenechá.

Stal se na koupališti někdy větší úraz?

Stal se případ, kdy tu pětiletý chlapec přišel o život zaviněním rodiče, který si chlapce nehlídal. Samozřejmě se to vyšetřovalo. V ten den byl na koupališti i lékař, který chlapci podal první pomoc, zachránit se mu ho ale nepodařilo. To je také důvod, proč jsou tu plavčíci dva.

Jak je složité udržet vodu v žádané kvalitě?

Suterén je vybaven strojním zařízením, filtry a dávkovači. Vodu nepřetržitě kontrolují plavčíci. A to v rámci hygienické čistoty, zda tam nejsou nějaké bakterie, sleduje se z hlediska nečistot, aby voda neobsahovala příměsi. Každý týden odebíráme vzorky vodu pro hygieniky.

Jak často se voda mění a jak dlouho trvá, než se bazén napustí?

Voda se napouští na začátku sezony, pak se jen doplňuje, jelikož každý kubík vody je velmi drahý. Bazén má patnáct set kubíků a trvá týden, než se napustí.

Stává se vám někdy, že se někdo na bazén snaží dostat načerno, třeba v noci?

V okamžiku, kdy začala být voda vyhřívaná, objevili se tu i vandalové. Skupinky lidí přelezly plot a šly se koupat. Ono by to ani tak nevadilo, kdyby se ti lidé šli jenom koupat, nikdo by to ani nepoznal. Jenže házeli lavečky i koše do bazénu. Kvůli vandalům zaměstnáváme nočního hlídače, který střeží bazén od desíti hodin do čtyř hodin ráno.

Máte zkušenosti i s agresivními jedinci?

Samozřejmě se tu objevili i takoví. Ale protože je to městské koupaliště a v dosahu je i městská policie, personál s nimi nediskutuje, zavolá policisty a ti si to s nimi vyřídí. Diskutovat s takovou sortou lidí je zbytečné. Vždy si najdou argumenty, o kterých si myslí, že jsou správné.

Může si někdo pronajmout koupaliště jen pro sebe? Kolik by stála třeba hodina?

Samozřejmě ta možnost tu je, po skončení otvírací doby. Stojí to pět set korun na hodinu.

Čím se vaše koupaliště liší od ostatních? Proč by měl člověk přijít právě k vám?

Je tu atraktivní prostředí. Hlavně voda je pravidelně kontrolována. Koupaliště je výjimečné i tím, že je voda vyhřívaná. Máme tu bazén, brouzdaliště, skluzavku i hřiště. Velkou plochu, kde se lidé mohou slunit. Samozřejmě také občerstvení.

Jak vidíte budoucnost koupaliště?

Pokud jsou teploty vysoké, tak návštěvnost koupaliště je také velká. Byly tu nějaké návrhy, ale vždy to spadne kvůli financím. Hovořilo se o postavení krytého bazénu. Vždy to skončí u problému s náklady provozními, protože město musí to koupaliště dotovat. Energie jsou drahé, voda je drahá, taktéž chemikálie. Možná až město bude mít víc peněz, mohlo by se to uskutečnit, ale zatím to tak nevypadá.