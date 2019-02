„Desítky let se bavíme o tomto tématu. Proto jsme si vytyčili jako první úkol po volbách to, že se mu budeme opravdu intenzivně věnovat,“ uvedl starosta Luhačovic Marian Ležák.



KAMIONY V MÍSTĚ, KAM SE JEZDÍ ZA ZDRAVÍM



Podle něj nutnost této stavby dokazují hlavně statistiky. Denně totiž centrem lázeňského města, kde se mimo jiné léčí i problémy dýchacích cest, projede téměř sedm tisíc aut.



„Z toho přes tisíc je ta nejtěžší, tonážová, tiráková přeprava,“ zdůraznil Marian Ležák s tím, že tak jde o velké břemeno pro lázeňství, které je navíc i terčem kritiky lázeňských návštěvníků.



Velkou výhodou je podle radnice fakt, že město má klíčové souhlasné stanovisko vlastníků největších pozemků, rodiny Thienen, kteří jsou potomky rodu Serényiů. „Říkají, že nás podpoří v záměru výstavby obchvatu a že na tom mají velký zájem,“ zmínil Marian Ležák.



Podle něj se žádné majetkové bouře neočekávají. Město navíc cítí velkou podporu ve svém úsilí za stavbu obchvatu. Snahu o vybudování obchvatu města tak podpořilo nejen celé zastupitelstvo, odborné vyjádření, ale i občané Luhačovic.





„Pokud se budeme držet optimistického scénáře, první auta se po obchvatu projedou za deset let,“ věří Marian Ležák.



Před radními nyní stojí nelehký osmiletý kolotoč stavebních řízení a příprav. „Samotná výstavba obchvatu pak potrvá dva roky,“ doplnil luhačovický starosta.



Hrubý odhad, kolik by mohla stavba stát, je podle něj stovky milionů korun. „Nejsem ale takový odborník, abych řekl přesné číslo,“ komentoval Ležák.



Financování plánuje luhačovická radnice ve spolupráci s krajem.



„Musíme to směřovat na dopravní fond, spolupracovat s ŘSD, musíme to směřovat na stát jako v rámci kmenových, klíčových a rozvojových plánů, které Zlínský kraj má. To znamená napříč několika subjekty, abychom ty finance na to dostali,“ vysvětlil Ležák.



„Je jisté, že obchvat Luhačovic z pohledu takto významného a stále významnějšího lázeňského místa ve Zlínském kraji je naprostou nutností. Chci podporovat pana starostu v úsilí pokračovat dál ve studii obchvatu a posléze budeme hledat zdroje. Nemůžu přislíbit, že to zaplatíme teď, ani jsme o tom tak nemluvili,“ sdělil hejtman Jiří Čunek.



Není bez zajímavosti, že obchvat mohl být hotový už dávno. Vyplývá to alespoň z archivních materiálů.



„Zjistili jsme, že obchvat byl už v roce 1988 prakticky na spadnutí. Již bylo ohledně toho vydáno územní rozhodnutí, že je daná stavba územně schválená a že se bude pracovat na dořešení majetkoprávních vztahů s tím, že věc bude směřovat k vydání stavebního povolení,“ připomněl Marian Ležák začátky, kdy se věci kolem luhačovického obchvatu daly nově do pohybu.



Tenkrát ale v rámci historických událostí, které se staly, se tato myšlenka odsunula, až se na ni pozapomnělo.