„Moje plicní lékařka mi přibližně tři čtvrtě roku po pobytu v lázních řekla, že plíce už nevykazují žádné viditelné poškození, a není tedy potřeba docházet na další kontroly. Podle mého názoru mi pomohla hlavně včasná lázeňská léčba. Do lázní bych jel určitě znovu, jen už raději ne kvůli léčbě postcovidových potíží,“ usmál se jeden z prvních postocovidových pacientů, kteří se přišli do Lázní Luhačovice a.s. léčit po této prodělané nemoci.

O doby, kdy do Lázní Luhačovice, a.s. přijel první pacient na postcovidovou léčbu, uplynul již rok. Za tu dobu Lázněmi Luhačovice, a.s. prošly téměř dvě tisícovky pacientů po covidu a další stovky hostů přijely na speciální samoplátecký pobyt Rehabilitace po covid-19.

„První covidový rok 2020 byl pro nás nejprve šok, prudce klesala návštěvnost, měli jsme velké výpadky příjmů a lázně byly dokonce několik týdnů uzavřené. S tím byly spojené obavy z neznámého a nejistota. Programy státní podpory se teprve postupně začaly rozbíhat. Po krátkém letním oživení přišla další vlna a řada restrikcí, které se odrážely v provozu lázní. Na počátku roku 2021 naše lázně našly přirozenou roli v boji s pandemií. Staly se místem následné rehabilitace a léčby postcovidových pacientů a později k nám začali přijíždět vyčerpaní zdravotníci na rekondiční pobyty,“ uvedl Jiří Dědek, generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

Podle něj však společnost v obou letech pocítila úbytek dětských pacientů, kteří se v Luhačovicích léčí s onemocněními dýchacích cest.

„Měli jsme také výrazný pokles u zahraničních hostů. Na druhou stranu se zvýšil zájem Čechů o zdraví a prevenci,“ doplnil Jiří Dědek.

Do lázeňského města tak nyní přijíždí na postcovidovou léčbu pacienti s neustávajícími zdravotními problémy, související s tímto onemocněním.

„Špatně se jim dýchá, trápí je dušnost, neustupující kašel, přetrvávající porucha chuti a čichu, únava, bolest svalů, porucha soustředění, nespavost a mají celkově zhoršenou kondici. Lidé si stěžují, že jsou nevýkonní a zadýchávají se,“ vyjmenoval hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice, a.s. Jiří Hnátek.

Proto podle něj při léčbě těchto pacientů využívají osvědčené postupy obvyklé u onemocnění dýchacích cest. „Také pochopitelně využíváme i naše zkušenosti s léčbou těchto nemocí,“ doplnil Jiří Hnátek.

Inhalace minerální vodou

Mezi nejdůležitější procedury u postcovidových pacientů se tak řadí inhalace přírodní minerální vodou.

„Rozpouštějí se tak hleny v dýchacích cestách a zároveň dochází ke zklidnění zánětlivě změněné sliznice. Dále je to celá škála fyzioterapeutických metod, při kterých s klienty cvičíme či trénujeme dechovou gymnastiku. V průběhu pobytu si tak pacienti osvojí nejen dechovou gymnastiku, ale i léčebný tělocvik, tedy rehabilitační techniky, díky kterým pak mohou v regeneraci plic pokračovat i v domácím prostředí. Výsledkem léčby u nás je ve většině případů zlepšení tělesné kondice a může se též zlepšit funkční kapacita plic. Pacientům doporučujeme hodně chodit po terénu a postupně přidávat na vzdálenosti i náročnosti trasy. Výsledky vidíme v tom, že lidé, kteří zprvu ujdou jen pár metrů kolem domu, tak jsou při odjezdu schopni absolvovat i kilometrové vzdálenosti,“ doplnil Jiří Hnátek.

Doslova „na nohy“ se postavila i Vladimíra Zacharová, která se v Luhačovicích v lednu léčila po covidu-19.

„Dušnost a velká slabost. Tyto problémy mě doprovázely ještě měsíc po propuštění z nemocnice, kde jsem skončila po 14 dnech domácí léčby covidu, protože tato nemoc mi vytvořila silný zápal plic, se kterým mi museli pomoci v nemocnici,“ popsala své zdravotní problémy paní Zacharová.

Lázně Luhačovice, a.s. si dle svých slov vybrala sama a je nad míru spokojená. „Cítím, že mi pomohly především inhalace. Přibližně po týdnu se mi začalo ulevovat. Zlepšení dýchání jsem během pobytu pozorovala především na chůzi po schodech do svého pokoje ve třetím patře,“ dodala.

Luhačovické přírodní minerální vody nepůsobí blahodárně jen na dospělé.

„Léčebné pobyty po prodělaném covidu absolvují i děti, i když v menších počtech než dospělí. Postupy léčby jsou prakticky stejné jako u dospělých jedinců – inhalační terapie, pohybová léčba a dechové rehabilitace,“ vysvětlil Jiří Hnátek, hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice, a.s