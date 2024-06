Na Lážo Plážo Fest zahrají Divokej Bill, Harlej i britští The Hara

Divokej Bill, No Name, Horkýže Slíže, Harlej, Wohnout, vypsaná fiXa, Adam Ďurica a britská kapela The Hara jsou hlavními hvězdami pátého ročníku Lážo Plážo Festu. Hudební festival s koupačkou se uskuteční 14. a 15. června na Štěrkáči v Otrokovicích.

Ilustrační foto - Lážo Plážo Fest. | Foto: Petr Klapper, se souhlasem