Letošní pátý ročník Lážo Plážo Festu je minulostí. Hudební festival nabídl během pátku a soboty kapely jako Divokej Bill, No Name, Horkýže Slíže, Harlej, Wohnout, britské The Hara a další. Jaký byl letošní ročník z pohledu organizátora? A kdo se u otrokovického Štěrkoviště představí za rok? O tom hovořil v rozhovoru pro Deník organizátor festivalu Jan Svoboda.

Lážo Plážo Fest 2024 je minulostí. Jaký byl z pohledu organizátora?

Věřím, že pro návštěvníky skvělý a pro organizátory náročný. Ale stejně jako návštěvníci i my jsme spokojení. Letos jsme představili hned několik novinek a ty se fanouškům líbily. Takže jo, skvělý!

Letošní ročník se vám podařilo vyprodat. Co to v praxi znamená?

Zastropování návštěvnosti pro nás znamená především to, že můžeme garantovat komfort všem návštěvníkům. V praxi bychom do areálu dostali určitě více návštěvníků, ale nechceme si pohrávat s důvěrou lidí, kteří si třeba rok dopředu koupí vstupenku. Jasně, bylo by to pro nás ekonomicky lepší, ale krátkozraké.

Co se z vašeho pohledu letos nejvíc povedlo a na čem chcete do budoucna ještě naopak zapracovat?

Povedly se novinky s designem areálu, jehož středobodem bylo plovoucí logo, u kterého byla fronta na focení (úsměv). Myslím, že i při vyprodání se nám dobře dařilo odbavovat návštěvníky u barů, výčepů ale i v naší street food zóně. Tipů, na čem zapracovat, máme víc než po předchozích ročnících. Ale ne z pohledu toho, že by se něco nepovedlo. Spíš je to o tom, co ještě můžeme pro naše fanoušky vymyslet, aby se na Lážo Plážo Festu cítili výjimečně.

Velký ohlas vzbudilo nejen na sociálních sítích vystoupení britské skupiny The Hara. Budete chtít i do budoucna přivádět do Otrokovic zahraniční vystupující?

The Hara byli skvělí! Je radost mít na festivale vysoce aktuální talentovanou kapelu. Věřím, že v budoucnu bude patřit k headlinerům velkých evropských festivalů a pak si zavzpomínáme, jaké milé setkání to bylo u nás na Štěrkáči. A ano, chceme pokračovat se zahraničními jmény, jen to musíme správně balancovat z pohledu atraktivity pro fanoušky, ceny vstupenky a celkového dramaturgického mixu.

V jaké fázi je teď příprava dalšího ročníku? Je už definitivně jasné složení interpretů?

Říkáme, že příprava festivalu trvá cca čtrnáct měsíců, takže na ročníku 2025 intenzivně pracujeme! Hlavní jména už víme, a jejich část se dozvíte už zítra na našich sociálních sítích. Takže buďte ve střehu, bude to boží!

Prozradíte, na co se mohou návštěvníci festivalu těšit příští rok?

Na Lážo Plážo Fest! Náš festival je soubor zážitků, který jeden bez druhého nedává smysl. A v tomto kontextu nemůžu vypíchnout jednu věc. Možná jen doporučení, abyste si pořídili vstupenky včas. Úvodní limitovaná edice vstupenek na příští ročník zmizela během jediného dne.

