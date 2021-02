„Situace byla opravdu závažná. Namrzající déšť se nad ránem měnil ve sněžení. Nejhůře sjízdné byly silnice v horských oblastech kraje. Stojící kamiony ucpaly průjezd přes Syrákov na Vsetínsku, obdobné to bylo na Brodsku, kde doprava stála především na silnici I/50,“ informovala policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Krátce před devátou hodinou však byl například kopec Syrákov již průjezdný.

„Posypová sůl začala působit, situace v dopravě se uklidnila,“ popsala situaci po desáté hodině ráno Lenka Javorková.

Komplikace na cestách

Neprůjezdné byly ráno podle ní i Chřiby.

„Tam nás o zastavení dopravy požádali silničáři, aby mohli odklidit sníh z komunikace a průtah posypat,“ doplnila Simona Kyšnerová.

Její slova potvrdil náměstek ředitele Správy a údržby silnic Slovácka Břetislav Zapletal. V neděli v 19 hodin, kdy začalo pršet, a pak i po celou noc, bylo podle něj ve Chřibech mínus sedm stupňů.

Postupně se přeháňky sunuly na východ, ale stále docházelo k obrovskému teplotnímu rozdílu mezi západní a východní částí regionu. Například ve Starém Hrozenkově evidovali po celou noc nula až plus jeden stupeň.

„Zhruba do čtyř hodin do rána pršelo a pak to přešlo ve sněžení. Během noci se v důsledku toho vytvořila na silnicích až centimetrová vrstva ledu, kterou někdy do deváté hodiny ranní přikryly dva až tři centimetry sněhu,“ popsal Deníku Břetislav Zapletal vývoj počasí.

Nejhorší dopravní situace byla podle jeho slov od sedmi do devíti ráno ve Chřibech.

„To v buchlovských kopcích stály kamiony a malá dopravní nehoda se v těch místech přihodila našemu sypači. Požádali jsme, aby nám policisté pomohli zastavit dopravu, k čemuž došlo,“ upřesnil Břetislav Zapletal s tím, že uvízlé kamiony brzdily provoz také u Bánova a další nad Stráním.

Kolem poledne už byly jakž takž sjízdné silnice první třídy.

„Sůl se pozvolna prožírala vrstvou ledu, ale na dvojkách a trojkách led převážně odolával. Sypali jsme sůl s drtí, jinak to nešlo,“ líčil Zapletal zásah silničářů. Ti měli v terénu plnou kapacitu mechanizace, tedy 16 sypačů a 22 traktorů.

Centimetrová krusta ledu

„Nakonec se tedy předpověď o extrémním náledí potvrdila. V minulosti pamatuji také ledovky, ale ne tak silné. Mívaly maximálně dvoumilimetrovou vrstvu ledu, ale centimetr, jako v pondělí je fakt hodně. Byl jsem překvapený, že při nočních mínus pěti v Uherském Hradišti pořád vydatně pršelo. Musím přiznat, že toto jsem ještě nezažil. Naštěstí je výhled počasí na další dny bez větších srážek,“ dodal Břetislav Zapletal.

Hasiči hlásili od neděle až do pondělních ranních hodin na území Zlínského kraje 14 výjezdů.

„Devět z nich bylo k odstranění popadaných stromů a větví na Kroměřížsku, ve čtyřech případech jsme vyjížděli ke drobným dopravním nehodám na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku,“ řekl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Desítky nehod

„Od nedělních 20. hodin do pondělního rána 9. hodin, evidujeme v celém kraji kolem dvaceti dopravních nehod. Jen jedna z nich byla se zraněním,“ uvedla za krajskou policii Lenka Javorková.

K nehodám došlo například v Sehradicích a v Mysločovicích na Zlínsku a v Lípě u Zlína. V Brumově Bylnici zase sjelo podle informací policie vozidlo do potoka. Kolaps dopravy museli řešit policisté v Otrokovicích.

Nehody se nevyhnuly ani krajskému městu. Zde se například krátce po páté hodině ráno na křižovatce pod sídlištěm Jižní Svahy srazila dvě vozidla. K další nehodě došlo i v Gahurově ulici, kde museli řídit dopravu strážníci zlínské městské policie, ti odkláněli autobusy, které mířily na autobusové nádraží.

MHD jezdila mimo řády

Zpoždění nabíraly i vozidla MHD.

„Pracovníci DSZO se snažili již v noci z neděle na pondělí strhávat námrazu z trolejového vedení, ale rozsah namrznutí byl příliš velký. V ranních hodinách proto DSZO vypravila i na trolejbusové linky všechny své autobusy, které má ve vozovém depu, aby byla zajištěna alespoň omezená dopravní obslužnost v celé síti. Většina spojů jezdila mimo pravidelné jízdní řády,“ vysvětlil za Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) tiskový mluvčí Vojtěch Cekota.

Podle něj pracovníci DSZO v zesíleném počtu podnikají veškerá dostupná opatření, aby se během dopoledne situace v provozu MHD začala vracet k normálnímu stavu.