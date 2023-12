V sobotu 16. prosince vznikla na náměstí Míru ve Zlíně v rámci adventního programu ledová socha anděla. Škoda jen, že bude vzhledem k teplotám držet ochrannou ruku nad městem pouze několik dnů.

Ledový anděl ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

Autor díla, Marian Maršálek, pomocí motorové pily, dlát, upravených brousků a speciálních škrabáků vytesal podobu anděla z více než tuny ledu během několika hodin.

„Kvádry zhruba 100x50x30 centimetrů se slepí vodou do bloků. Na tuto sochu jich bylo potřeba deset,“ vysvětluje Maršálek.

Bohužel počasí s teplotami kolem pěti stupňů Celsia ledových sochám ani jejich tvůrcům moc nepřeje. „Kupodivu je nám sochařům větší zima, když je nad nulou. Jak led taje, tak jsme mokří a je to docela nepříjemné,“ říká prokřehlý autor.

V těchto podmínkách dává andělovi životnost maximálně několik dnů. Už zítra podle něj budou propracované detaily anděla zapomenuty. Sochařství se Maršálek věnuje od mládí, už tehdy ho bavilo obrábět a tvarovat různé materiály. K ledovým sochám se dostal na Slovensku, při projektu Tatranský dóm.

Jeho práci sledovali návštěvníci adventních trhů, kteří obdivovali propracované detaily anděla. Téměř nikdo si nezapomněl udělat fotku na památku. „Jeho to nádhera. Jen tematicky by byl asi lepší vodník, kterému by odkapávala vodu ze šosu,“ poznamenal jeden z přihlížejících.