Lešetínský fašank, tradiční masopustní veselice v centru Zlína, se neobejde bez dopravních omezení. Veřejnost i motoristé se musí od pátku 2. do neděle 4. února připravit na změny v ulicích Lešetín I, II a Kvítková.

Lešetínský fašank ve Zlíně. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

Od páteční 14. do nedělní 6. hodiny bude v ulici Lešetín I platit celková uzavírka a v sobotu se od 6. do 19. hodiny uzavře také ulice Kvítková.

V Lešetíně II a Kvítkové pak bude od páteční 20. do sobotní 19. hodiny dočasně platit zákaz zastavení. Auta nebudou smět zastavit také v Lešetíně I, a to od páteční 14. do nedělní 12. hodiny.

Kvůli uzavření ulice Kvítková bude od páteční 20. hodiny a po celou sobotu platit pro autobusovou linku MHD č. 38 odklon na objízdnou trasu přes Benešovo nábřeží.

MHD: Změna trasy a zastávky bez obsluhy

Spoje linky č. 38 s označením 38X budou jezdit mimo Kvítkovou ulici v obou směrech. Zastávky Lešetín I a Díly II zůstanou bez obsluhy. Místo toho budou autobusy zastavovat na objízdné trase na zastávkách Benešovo nábřeží a U Splavu. Zastávka Podvesná VI bude obsloužena linkou 38 v opačném směru než obvykle. Časové polohy spojů se nezmění.

V čase Lešetínského fašanku se změní trasa linky MHD č. 38Zdroj: DSZO