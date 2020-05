Informovala o tom šéfka LFŠ a zároveň ředitelka Asociace českých filmových klubů (AČFK) Radana Korená.

„Je jasné, že letošní ročník bude jiný než v minulých letech a bez velkých venkovních akcí, ale jsme přesvědčeni, že má význam Filmovku zorganizovat i pro menší počet návštěvníků,“ prozradila Radana Korená s tím, že by se filmový festival konal v pozdějším termínu, tedy nikoliv na přelomu července a srpna, nýbrž od pátku 7. do středy 12. srpna, tudíž by byl o čtyři dny kratší.

Šéfka LFŠ však věří, že to v konečném důsledku pomůže všem firmám v Uherském Hradišti, které se běžně na konání akce nějakým způsobem spolupodílejí.

„Pokud by se během času vyvinula situace s koronavirem nepříznivě, nedá se nic dělat a Filmovku přesuneme na příští rok. Věříme ale, že se letos uskuteční,“ neztrácí optimismus Radana Korená.

Starosta: Můžete počítat s naší pomocí

Podobně naladěný je také starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, z pozice města jako hlavního partnera akce však apeluje na podmínku dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

„Zorganizovat festival v náhradní verzi bude nepoměrně složitější a těžší, než v režimu, na který jsme všichni zvyklí. Oceňuji dosavadní snahu AČFK udělat všechno pro to, aby se Letní filmová škola vůbec mohla uskutečnit. Ve snaze nalézt smysluplné a funkční řešení tradičního filmového svátku v Uherském Hradišti jsme s organizátory v těsném kontaktu a mohou počítat s naší pomocí při koordinaci jednotlivých akcí festivalu,“ naznačil starosta.

O postupném návratu k normálnímu životu u kulturních akcí mluví ministr kultury Lubomír Zaorálek.

„Pokud bude epidemiologický vývoj nadále příznivý, jsme domluveni s ministrem zdravotnictví, že od 25. května by mohl být počet návštěvníků kulturních akcí navýšen na 500 osob a zároveň bychom mohli na konci května říct, kolik lidí se bude moct účastnit přímo letních akcí a já pevně věřím, že při takových číslech, která bychom mohli oznámit, by se mohly konat již celkem zajímavé letní akce,“ řekl ministr kultury.