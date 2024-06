Pro nejmenší děti si organizátoři připravili zase smyslové hračky. Herničky vzniknou v sálech 14|15 Baťova Institutu ve Zlíně a otevřeno bude denně od 8. července do 30. srpna.

„I letos jsme v Inspiraci Zlín vymysleli na léto zábavu pro malé i velké návštěvníky. V prostorách sálu 14|15 Baťova Institutu ve Zlíně vznikne Letní svět hlavolamů a logických her. Zvolili jsme velké množství logických skládaček a hlavolamů pro starší děti a dospělé. Další část bude zaměřená na nejmenší děti, které se seznámí s jednoduchými logickými hrami. Třetí část bude plná smyslových hraček,“ uvedla organizátorka akce Věra Stojar s tím, že velký sál se bude věnovat logickému myšlení a hlavolamům.

„Hry pochází se sbírek Inspirace Zlín, která se organizací podobných akcí věnuje už osmým rokem. Velká pozornost bude věnována Rubikově kostce, která letos slaví půl století,“ dodala Věra Stojar.

Za Rubikovou kostkou stojí Ernő Rubik. Maďarský architekt a profesor designu předvedl svůj vynález poprvé 19. května 1974 a od té doby se stal globálním fenoménem, který uchvátil miliony lidí všech věkových kategorií.

Druhá část se zaměří na malé děti, které zvládnou první logické hry už od dvou let.

„V této části budou hry od Quercetti - logické skládačky, kuličkové dráhy, kolíčkové kompoziční hry, piškvorky a stavebnice,“ prozradila organizátorka.

Ve třetí části společnost 3lobit představí senzorické stany jako ukázku multismyslového prostředí.

„Zapojení smyslů výrazně pomáhá ke zklidnění i prodloužení doby udržení pozornosti. Cílené nastavení podnětů snižuje smyslové přetížení a vede k aktivizaci mozku i nalezení pomůcek a technik pro zvládání stresu a relaxaci,“ dodala Věra Stojar s tím, že multisenzorické prostředí stimuluje všechny smysly - zrak, sluch, hmat, čich i chuť, dále tělo i rovnováhu.

Speciálně navržené pomůcky a vybavení jsou vhodné pro děti, dospělé i seniory, pro osoby se speciálními potřebami i pro širokou veřejnost. V jedné části se návštěvníci seznámí s Inmurelaxem s tóny a vibrací, svítícími disky, světelnými kamínky, gelovými podložkami anebo tekutými hodinami.

„Proč mozek a smysly? Žijeme ve světě, který je přesycený možnostmi a podněty. Když porozumíme vnímání, pochopíme souvislosti a principy, jak smyslové podněty ovlivňují naši pozornost, paměť i stres. Když se naučíme nastavit prostředí, zlepšíme naši schopnost učení i regenerace. Na akci vám představíme jednoduché a užitečné postupy, aktivity a smyslové pomůcky, které zaujmou, pomohou zlepšit pozornost, zvládnout přetížení a snížit stresovou zátěž,“ uzavřela lektorka smyslového hraní Dagmar Mega.

KDY: 8. 7. – 30. 8. 2024, denně od 10 do 18 hodin

KDE: 15. budova 14|15 Baťův Institut ve Zlíně

ZA KOLIK: 100 korun, rodinné 300 korun, dětské skupiny 50 korun, ZTP, ZTP/P zdarmaDoprovodný program:

10. 7. od 15 do 16 hodin – Multisenzorické hraní, lektorka Dagmar Mega

21. 8. od 15 do 16 hodin – Multisenzorické hraní, lektorka Dagmar Mega

14. 8. od 15 do 18 hodin – Učíme se skládat Rubikovu kostku

28. 8. od 15 do 18 hodin – Učíme se skládat Rubikovu kostku