A kolik cesta cyklobusem stojí? Pro cestující platí běžný tarif IDZK, a to včetně předplatných jízdenek. Za kolo v cyklobusu do 30. června zaplatí cestující navíc deset korun. Od začátku července do konce letošní letní sezony pak vyjde přeprava kola na 30 korun.

Cyklobus ze Vsetína pojede ve všední dny přes Velké Karlovice na Bumbálku a následně přes Velké Karlovice a Hutisko-Solanec do Rožnova pod Radhoštěm odkud se odpoledne přes Dušnou vrátí do Vsetína.

S rodinou na výlet vlakem

Neomezené cestování všemi vlaky Českých drah nabízí takzvaná Skupinová víkendová jízdenka, která je jako dělaná pro rodinné výlety s dětmi. Na jednu jízdenku totiž mohou cestovat až dva dospělí a tři děti do patnácti let.

Cena takové jízdenky pro cestování napříč celou republikou je 899 korun. Pětičlennou rodinu tak jedna cesta ze Zlína do Prahy vyjde na zhruba 180 korun za osobu. Skupinovou víkendovou jízdenku je možné také pořídit pro cestování uvnitř jednoho kraje. Cena takové jízdenky ve Zlínském kraji vychází na 269 korun.

Kam s rodinou ve Zlínském kraji?

Lanovkou z Trojanovic na Pustevny

Oblíbená lanovka na Pustevny je v provozu denně. Z Ráztoky vyjíždí každou půl hodinu, přičemž první jízda je v 9 hodin, poslední pak v 17 hodin. Dospělí za jednu jízdu zaplatí 220 korun (zpáteční 270 korun). Seniory, juniory (12-15,99 let) a studenty vyjde jedna jízda lanovkou na 200 korun (zpáteční 230 korun). Jízdné pro děti od 5 do 11,99 let vyjde na 130 korun (zpáteční 160). Malé děti do pěti let mají jízdu lanovkou zdarma.

Zpáteční cestu si pak lidé mohou zpestřit jízdou na koloběžce či elektrokole. Tamní půjčovna je otevřena za příznivého počasí vždy o víkendech a svátcích od 10 do 16.30 hodin. Zapůjčení jedné koloběžky u horní stanice lanovky vyjde na 240 korun. V případě zapůjčení tří a více koloběžek, je cena 200 korun za jednu. V této ceně je zahrnuto i zapůjčení přilby.

Plavba na výletní lodi po Baťově kanálu

Hned z několika různých tras si mohou vybírat zájemci o vyhlídkovou plavbu na Baťově kanálu. Bezproblémovou plavbu zajišťuje zkušená posádka včetně průvodce. Lodní lístky jsou k dostání i online.

Kroměříž-Kvasice-Kroměříž

Jednou z nabízených tras je například dvouhodinová výletní plavba lodí Bruno z Kroměříže do Kvasic a zpět po řece Moravě. Lodní lístek pro dospělého v takovém případě vyjde na 240 korun, děti do 15 let mají jízdné o stokorunu levnější.

Huštěnovice-Otrokovice-Huštěnovice

Program na celý den nabízí trasa z Huštěnovic do Otrokovic a zpět, která kromě samotné plavby nabízí i prohlídku zaniklé plavební komory z Dřevnice do zaniklého přístavu v areálu Toma. Cena je v tomto případě jednotná, a sice 900 korun za osobu. Více informací o této i dalších plavbách je k dispozici na webu www.batacanal.cz