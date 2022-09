„Už na jaře jsme začali pociťovat lačnost po tuzemském cestování. Každým dnem nám přibývaly rezervace. Nebývalý zájem byl letos o pobytové balíčky, kterých jsme prodali rekordní množství,“ popisuje Mederová.

Struktura hostů se v posledních třech letech citelně změnila vlivem covidu. Ubylo cizinců, až 90 procent hostů tvořili tuzemští zástupci. Mimo sezónu je trend ale opačný, většinu klientely tvoří firemní hosté a značná část z nich je ze zahraničí. Průměrně se tedy mimo sezónu tvoří 70 % tuzemských oproti 30 % zahraničních hostů.

„Ačkoliv nám sezóna stále trvá, vnímáme ji jako jednu z nejsilnějších za posledních několik let. Těžko však předpovídat, jak se bude situace vyvíjet v následujících měsících. Firemní hosté jsou v tomto období pro nás často jedinými hosty, ale firmy budou nuceny pod tlakem inflace šetřit,“ podotýká Mederová.

Momentálně má hotel ceny energií zafixované. Ale růst cen energií se dotýká všech navazujících odvětví například navýšení nákladů spojených jak s provozem hotelu tak i restaurace.

„Provoz wellness jsme ukončili přibližně před dvěma lety s vizí nového konceptu. Momentálně jsme však tento projekt pozastavili, jedním z hlavních důvodů je právě růst cen energií. O snižování počtu zaměstnanců zatím neuvažujeme. Rádi bychom zachovali stávající ceny za ubytování alespoň v tomto roce, v příští sezóně se pravděpodobně menšímu navýšení už nevyhneme. U restaurace musíme reagovat rychleji, skokově se nám zdražily vstupní suroviny a jsme tedy nuceni zdražovat již nyní,“ popisuje plány do budoucna Mederová.

Velkým Karlovicím turistů ubylo

Ne všude si ale letní sezónu pochvalují. Například ve Velkých Karlovicích se pohybovalo výrazně méně turistů než v minulosti.

„Je pravdou, že začátek prázdnin byl letos slabší. V loňském roce ještě cestování do zahraničí komplikovala covidová omezení a lidé trávili více dovolenou v Česku. Letos si to nejspíš chtěli vynahradit a na začátku července jsme pocítili mírný pokles rezervací. Návštěvnost v druhé půlce prázdnin se už ale pohybovala na úrovni roku 2019. V návštěvnosti nám pomohlo i to, že jsme začátkem léta dokončili rekonstrukci Spa hotelu Lanterna a hosté byli zvědaví na novinky. Celkově jsme byli s létem spokojeni,“ říká Tomáš Blabla, ředitel Resortu Valachy Velké Karlovice.

Jak se připravují na narůst cen?

„Naší prioritou je nadále nabízet wellness a gastro služby na takové úrovni, na jakou jsou naši hosté zvyklí,“ pokračuje Blabla. Některé firmy budou muset přistoupit ke snižování nákladů i formou propouštění.

„Ke snižování počtu zaměstnanců jsme nepřistoupili ani v období covidu a uděláme maximum pro to, abychom k tomuto kroku nepřistoupili ani v současné době. Stálý a kvalitní personál je naše hotely podstatný. V současné době naopak ještě hledáme nové kolegy a kolegyně, na posílení týmů obsluhy a recepcí,“ dodává ředitel Blabla.

Téměř stoprocentní obsazenost

Lázeňské město v létě vždy plné turistů, ať už našich nebo zahraničních. To potvrzuje i Roman Taťák z Augustiniánského domu.

„Co se týče struktury našich hostů, tak 90% jsou domácích turisté zbytek tvořili hosté ze Slovenska, Německa, Rakušané, Angličané, a Američané. Sezóna byla velmi úspěšná, v červenci a srpnu jsme měli téměř stoprocentní obsazenost, “ říká Taťák.

Hlavní důvod proč si hosté vybírají tento čtyřhvězdičkový hotel je kombinace gastronomie a originálního wellness konceptu.

„Tento rok jsme vytvořili nové zahradní koupací jezírko s vodopádem, jehož součástí jsou 3 relaxační mola, slunná opalovací louka a spousta odpočinkových zón s lehátky. V chladnějším období, třeba po saunových rituálech, se zde mohou hosté ochlazovat a posilovat svou imunitu,“ pokračuje Taťák.

V souvislosti s růstem cen energií se maximálně snaží optimalizovat náklady, a činnosti, ale tak, aby nebyla omezená kvalita poskytovaných služeb a zároveň nebylo nutné snižovat počet zaměstnanců.

„V současné době však neuvažujeme o snižování teploty ani omezení provozní doby. Abychom udrželi standard, na který jsou naši hosté zvyklí, přistoupili jsme zatím k drobnému navýšení ceny přibližně deset procent,“ dodává sales a marketing manažer Taťák.