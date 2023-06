Léto, období prázdnin, dovolených a také festivalů. Uvolněná atmosféra, kdy lidé na chvilku zahodí starosti a chtějí se bavit. Které kulturní akce a festivaly jsou připraveny pro obyvatele i návštěvníky kraje? Deník Vám přináší přehled nejzajímavějších letních akcí, které byste si neměli nechat ujít.

Vizovické Trnkobraní 2022. | Foto: se souhlasem NEDOMYSLENO s.r.o.

Děti i rodiče čeká poslední předprázdninový víkend na štěrkáči v Otrokovicích Lážo plážo Fest. Do Otrokovic připlavou Rybičky 48, Škwor, Horkýže Slíže, Tomáš Klus, Trautenberk, Tata Bojs, ale také Royal Republic ze Švédska a řada dalších kapel.

„Do Otrokovic přivážíme skvělou kapelu se světovým renomé, mnoha hity a koncerty našlapanými energií. Věřím, že Royal Republic budou ozdobou již tak nabitého programu Lážo Plážo Festu 2023. Pro festival je to důležitý a vzrušující krok novým směrem. Těšíme se,“ dodává Jan Svoboda za pořadatele. Když vyjde počasí, bude i parádní koupačka. Lístky na celý víkend si mohou zájemci koupit od 690 korun.

Fanouškům folku a blues je určen festival Valašský špalíček, který bude hostit Valašské Meziříčí 21. - 24. června. Jednačtyřicátý ročník jednoho z nejstarších festivalů v republice nabídne na čyři desítky umělců a hudebníků ze všech koutů světa, jež spojuje kvalitní hudba 60. a 70. let stejně jako současná tvorba navazující na počátky big beatu. Společnost jim dělá blues a folk. Čtyřdenní vstupenka vás vyjde na 990 korun.

Zvolnit od hudby a tance, obrátit se do sebe a věnovat se rozjímání můžete na Dnech dobré vůle. Ty se budou konat první červencový víkend na Velehradě a připomenou si letos 100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana. Vrcholem dne bude od 20 hodin na nádvoří před bazilikou koncertní Večer lidí dobré vůle, kde vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a další hudební interpreti. Ve středu 5. července bude Velehrad patřit národní pouti, přičemž dopoledne od 10.30 se na nádvoří před bazilikou uskuteční slavnostní poutní mše svatá.

Rockeři tělem i duší mají ve svých kalendářích poznačený Masters of Rock ve Vizovicích ve dnech 13. - 16. 7. Téměř čtyřicet kapel z deseti zemí potvrdilo svou účast na 19. ročníku největšího mezinárodního rockového open airu, který se koná v městečku slivovice, uprostřed valašských kopců. Seznam kapel je plný známých a oblíbených hvězdných jmen, ale představí se i nové a neohrané bandy a samozřejmě domácí rocková špička -Tarja, Europe, Brothers of Metal, Salamandra, Dymytry, Doga a další. Celofestivalový vstup v předprodeji seženete za 2850 korun.

Pokud rocku a metalu neholdujte, vydejte se o stejném víkendu do Otrokovic. V novém duchu se ponesou letošní Otrokovické letní slavnosti. Pořadatelé program zkrátí ze tří na dva dny a hlavní koncerty přesunou na Štěrkoviště. Akce, která láká na řadu zvučných hudebních jmen, bude poprvé zčásti zpoplatněna. Slavnosti se budou konat pojedenácté.

„Jsme rádi, že na červencových slavnostech budeme moci přivítat Jelen, Xindl X, Buty, či Kašpárka v rohlíku. A výročí 30 let na scéně s námi přijde oslavit také kapela Premier,“ informovala Alena Velecká, dramaturgyně Otrokovické Besedy, která slavnosti pořádá.

Koupání a tanec k létu prostě paří. Jeden z největších tanečních open airů na Moravě se koná právě u jezera ve Starém Hrozenkově. Balaton Open Air rozezní prostranství 15. července, za mixem se ukáže česká stálice DJ Tommy Rogers, po jeho boku vystoupí mladý a telentovaný Patrick Junior. Nebude chybět DJ Shefa a DJ Sabina. Lístky lze zakoupit od 200 korun.

A zpět do světa filmu. Festival Letní filmová škola, který návštěvníkům nabízí jedinečnou možnost zažít prázdniny netradičně, vidět filmy, co nikde jinde neuvidí, a zároveň jim umožňuje přemýšlet o nich jinak. Ani letos nebude na LFŠ v Uherském Hradišti chybět možnost sledovat filmy večer pod širým nebem zdarma na Masarykově náměstí i ve Smetanových sadech. Festival proběhne na přelomu prázdnin od 28.7. do 3.8., jednodenní vstup začíná na 550 korunách.

Přelom léta zve také na 24. ročník country festivalu Starý dobrý western, jehož místem konání je tradičně Bystřička-přehrada u Vsetína. Festival pořádá Country kapela Gympleři Vsetín. Během uplynulých ročníků festival překonal očekávání pořadatelů i diváků a posunul se mezi nejlepší a největší festivaly tohoto zaměření v České republice.

I letos chce přehlídka country a bluegrassové hudby s přesahem k folku a trampské hudbě potěšit všechny příznivce těchto žánrů. Vystoupí zhruba 25 kvalitních amatérských, poloprofesionálních i profesionálních hudebních seskupení z České republiky, možná se podaří získat také hosta ze zahraničí. V průběhu festivalu nebude chybět spousta doprovodného programu ve stylu country & western s mnoha dalšími překvapeními.

Závěr prázdnin bude patřit jedné z největších hudebních událostí letní festivalové sezóny – Vizovickému trnkobraní. Tradiční součástí je světově proslulá a originální soutěž v pojídání švestkových knedlíků, která vzbuzuje zájem všech českých i zahraničních médií. Letošní program 54. ročníku, to jsou hudební hvězdy napříč žánry. Vystoupí Jarek Nohavica, Mirai, Poetika, Visací zámek, Horkýže slíže, Kryštof nebo Pam Rabbit. Cena vstupenek na víkend začíná od 1550 korun.

I když prázdniny skončí, není důvod opustit festivalový rytmus. Stačí se přesunout na Slovácko a 9. až 10. září navštívit Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Tato akce je jednou z nejvýznamnějších í svého druhu, která prezentuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku.

Jejím dějištěm jsou otevřené historické památky královského města Uherského Hradiště, právem nazývaného slováckou metropolí. Také letos lze počítat s tradičním programem, kdy nebude chybět sobotní dopolední krojovaný průvod městem, prezentace mikroregionů či otevřené sklepy ve Vinohradské ulici.