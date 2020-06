„Loni jsme začínali 4. června. Letos si letní teploty daly na čas a všichni se již nemůžeme dočkat, až sezóna začne,“ uvedl Tomáš Morys, jednatel městské společnosti TEHOS, která koupaliště provozuje.

Letošní začátek sezony je kromě nepříznivého počasí také poznamenán mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví, které mají zamezit šíření COVIDU-19. U vstupu do areálu koupaliště bude umístěna informační tabule s pokyny pro návštěvníky.

Lidé budou instruováni, aby mimo jiné u vstupu na koupaliště a v šatnách použili připravený dezinfekční přípravek na ruce. Na WC pak bude v dávkovačích u umyvadel umístěno dezinfekční mýdlo.

Dále je třeba, aby návštěvníci mezi sebou dodržovali odstup nejméně 2 metry, v takovém případě pak nebudou muset ve venkovním prostoru nosit roušku. Roušku pak samozřejmě nemusí mít ve vodě. Stejně tak nemusí mít roušku plavčíci a správci.

Stejně jako jinde v republice, tak i v Otrokovicích však do chodu koupaliště zasáhne nejvíce opatření, které limituje počet osob v areálu na 500. Protože koupaliště není vybaveno turnikety, tak bude potřeba návštěvníky počítat na pokladně.

„Bohužel se může stát, že když bude tento limit naplněn, tak další návštěvníky nebudeme moci do areálu vpustit, za což se předem omlouváme. Další rozvolnění mimořádných opatření je plánováno na 22. června 2020, od kdy by měl být limit osob zvýšen na 1000. Tento limit by již měl být pro běžný provoz koupaliště dostačující,“ sdělil jednatel TEHOSU.