Letos nastoupí ve Zlínském kraji do první třídy 6500 dětí

Začátek školního roku se nezadržitelně blíží a do lavic ve Zlínském kraji poprvé usedne na 6500 dětí. Oproti loňskému roku je to přibližně o pět stovek prvňáčků více. Ve srovnání s rokem 2022 nastoupí do prvního ročníku také více středoškoláků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv