Jeho prestiž se rok od roku zvyšuje nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí. Svědčí o tom i celá řada pozvání a účastí zástupců ZFF do porot mezinárodních festivalů v Rusku, Lotyšsku, Německu, Polsku, Řecku, Indii a v dalších zemích světa, velký zájem je také o filmovou dramaturgii festivalu. Významného ocenění se zlínskému festivalu dostalo v závěru roku 2019 v japonském Tokiu na KINEKO International Children´s Film Festivalu, kde získal cenu KINEKO HONORARY AWARD za přínos kinematografii pro děti a mládež.

Podzimní 2. díl v tradičním formátu začíná již 9. září a potrvá do 15. září. ZLÍN FILM FESTIVAL – Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež je nejstarší a v současnosti největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě.

Festival budou stejně jako v loňském roce provázet nutná hygienická opatření odpovídající platném nařízením vlády. „Ve vnitřních prostorách a při projekcích bude povinné nošení respirátorů, budeme dodržovat kapacitní limity. Opět máme vyčleněný i speciální tým pro desinfekci,“ vyjmenovala výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová a zdůraznila také, že návštěvníci budou povinni předkládat potvrzení o bezinfekčnosti: „V případě zájmu si po předložení dokladů prokazujících bezinfekčnost mohou lidé vyzvednout na pokladnách speciální pásky a vyhnout se tak jejich předkládání při každém vstupu do kina nebo vnitřních festivalových prostor. Registrace je v letošním roce dobrovolná.“ 61. ročník Zlín Film Festivalu se letos historicky poprvé koná ve dvou částech. Jarní 1. díl se uskutečnil v původním termínu festivalu v online podobě.

„Diváci by si jistě neměli nechat ujít Filmové melodie Ondřeje Soukupa v podání Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Chuhei Iwasakiho,“ doplnila Záhorová.

Hlavní festivalové téma Literatura ve filmu se promítne na filmové plátno i do doprovodného programu. Návštěvníci budou mít opět možnost navštívit řadu workshopů, koncertů, besed, výstav, virtuální realitu a další zajímavé aktivity pro celou rodinu.

Podle organizátorů festivalu je Salon Filmových klapek již 24 let jednou z tradičních součástí jeho doprovodného programu. Letos jeho kolekce čítá 125 filmových klapek, které se budou dražit v neděli 12. září od 13 hodin. Kromě aukce bude neděle patřit také běhu. 6. ročník Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín, který nově odstartuje od Kongresového centra Zlín již v 15 hodin. Předcházet mu bude Festivalový VIVA rodinný běh v 11 hodin na náměstí Míru a přilehlém okolí.

